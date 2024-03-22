經濟日報社論／升息一箭雙雕 央行值得肯定

中央銀行昨天理監事會決議升息半碼，出乎各界意料之外。據央行說法，主要是考慮4月即將調漲電價，今年消費者物價預估仍上漲2.16%，為抑制國人預期通膨心理，央行調升政策利率以穩定物價，並協助整體經濟金融穩健發展。

央行副總裁嚴宗大18日到立法院財委會報告金融情勢，對於解決目前游資泛濫的問題，央行的對策，被批評治標不治本，昨天理監事會馬上以升息作出回應，顯現央行正視金融情勢穩健的必要性。

另一個央行沒明說的理由，是近年來投信募集ETF，愈來愈熱絡，進而推高股市，加權指數昨天已經站上2萬點。台灣超額儲蓄於2023年達3.32兆元，占當年國內生產毛額14.7%，導致國人近來瘋狂購買ETF；例如，元大00940已募集超過1,750億元。因此，央行的適度升息以使新台幣趨向升值，或許才是治本之道。

一個國家的超額儲蓄為儲蓄扣除實體投資的差額，亦等於該國的經常帳順差，也就是出口減去進口的金額。因此，超額儲蓄反映一國將原可供國內消費的最終產品，以及可供投資的中間財產品出口至他國，並因而獲得外匯收入。而民眾則將這些外匯和央行交換本國貨幣，導致央行外匯存底及民間儲蓄同時增加。在2018年時，台灣民間淨儲蓄為3.63兆元，而到2021及2022年則分別增加至6.19兆元及5.93兆元，其中企業及家計單位的淨儲蓄約略各占一半。

透過增加國內投資、增加民間消費、增加進口及減少出口四種方式可以減少超額儲蓄。不過，央行在18日報告所提出的三項解方卻和這些方式關聯不大。台灣從1960年起確立「出口導向」發展政策，因而埋下日後超額儲蓄的種子。「出口導向」的政策就是認為增加出口、減少進口可以增加國家財富。台灣從1960年開始實施「獎勵投資條例」後，一直對出口採補貼，並對進口採高關稅及數量管制的政策。其成果是從1981年起，絕大多數時間經常帳呈現順差。而在1995年WTO成立後，台灣雖已減弱這些貿易歧視政策，但央行仍執行低利率，以使新台幣趨貶的政策；這導致從2013年迄今，經常帳順差占國內生產毛額的比例持續超過10%。

從2009年1月迄今，央行維持重貼現率低於2％，導致下列兩個負面效應：首先，從2021年2月迄今，重貼現率扣除消費者物價指數年增率所代表的實質利率皆為負，且有八成以上時間介於-1%及-2％之間；這導致以定存收入為主的廣大退休族群，其經濟安全不確定性隨之增加。

其次， 定存低利率導致許多國人將資金轉投入股巿及房地產市場。其中，從2017年起，股市當沖證交稅減半的政策，持續至今變成常態，更導致台股成交值大增。至於房地產市場，則是不論財政部的打房政策或央行的選擇性信用管制政策，皆僅使房價微幅下跌。就長期趨勢來看，低利率是導致高房價的主因；從2009年1月迄今，台灣的房價上漲175%，也就是平均每年上漲7.1%。

若央行維持低利率政策，則上述二個負面效應仍會持續。例如，近日台積電決定投資2,000億元於嘉義設置先進封裝測試廠，並預計於2026年完工。雖然在其投資期間可減少超額儲蓄，但一旦完工後，由於其產品幾乎全數外銷，故會進一步擴大超額儲蓄。換言之，只要央行維持低利率政策，則會激勵出口產業及壓抑內需產業，從而超額儲蓄會變成一個老生常談的議題。

經濟部將於4月起調漲電價10%以上，而環境部則預計從2025年起對每年排碳超過2.5萬公噸的的大戶課徵碳費，都可能助漲通膨。因此，央行升息有助抑制通膨以及改善超額儲蓄問題，值得肯定。