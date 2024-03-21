經濟日報社論／調整發電結構已成急迫議題

台電巨額虧損，政府即將討論調漲電價，以及面對國際減碳趨勢，台灣的用電需求擴增，賴清德準總統即將指派行政院長之際，我們呼籲台灣發電結構必須調整，而且是需要立即檢討的重要政策。

每年聯合國氣候變遷會議都會檢討各國溫室氣體減排的情況，根據調查，台灣實有相當大的改善空間，其中最大的問題是發電結構太依賴化石燃料。為了改善此一問題，政府在非核家園的政策下，擬定以增加天然氣發電比例為過渡措施，爭取時間加大再生能源的比重。然而此政策的疑慮除了供電穩定性之外，將使台灣的發電成本深受天然氣價格的影響；特別是近三年的聯合國氣候變遷會議都有討論甲烷排放減少三成的議題。由於天然氣鑽探會產生大量甲烷排放量，一旦甲烷減排付諸行動，天然氣供給將會減少，驅動其價格的上升。因此，現在真的是要好好檢討台灣發電結構的時機。

溫室氣體排放是地球暖化的成因；要降低溫室氣體排放，首先要瞭解其種類與實際排放情況，才能制定減排的政策與作法。根據Climate Watch的最新統計，全球溫室氣體總排放量，二氧化碳占73.1%、甲烷占17.7%、氧化亞氮占6.6%、含氟氣體占2.6%。二氧化碳最主要來源為化石燃料的燃燒，包括，煤、天然氣、石油，因此全球二氧化碳是以能源部門排放量最多（占91.9%）；進一步分析能源子部門的排放，包含電力及燃氣供應業（47.3%）、運輸業（22.2%）、製造與營造業（19.4%）、建築與住宅（8.5%）等。

反觀台灣，根據環境部的最新統計，台灣溫室氣體總排放量幾乎都是二氧化碳，占溫室氣體總量的95.3%。而二氧化碳排放亦以能源部門占絕大多數（94.3%）；進一步分析能源子部門的排放：電力及燃氣供應業（71.2%）、運輸業（12.7%）、製造與營造業（12.7%）、建築與住宅（1.9%）等。

綜觀之，台灣能源部門碳排放量占比，比全球來得集中與嚴重，且能源部門的排放又集中在電力及燃氣供應業。因此，能源結構朝向低碳能源或再生能源轉型，是台灣要減少溫室氣體排放重中之重的關鍵。

就全球電力能源結構，2023年化石燃料發電比例為60.4%、核能占9.3%、再生能源30.3%；化石燃料為高碳能源，核能與再生能源為低碳能源，全球低碳能源之發電占比為39.6%。然而，2023年台灣化石燃料發電占比高達約83.1%，抽蓄水力1.1%；再者，在非核家園政策下，核電比例持續下降，2023年占比為6.3%，而再生能源發電占比9.5%，低碳能源發電占比僅15.8%。在2025年非核家園的目標下，低碳能源只能靠再生能源，但經濟部預估2026年10月才有機會達成20%目標，即使有達到，仍然遠低於全球水平。

目前台灣核一廠已經於2019年中除役，核二廠於去年3月除役，核三廠一號機、二號機預定於今年中、明年5月除役。由於今年台灣經濟處於復甦階段，用電量可能大增，特別是今年的夏季。台電因發電成本而巨幅虧損，雖然政府大幅增資、且前二年連續調漲用電大戶的電價，仍然無法彌補，今年傳出會對所有用戶調漲電價，埋下通貨膨脹的隱憂。再加上，2025年天然氣發電占比又預計高達一半，令人擔憂當天然氣價格上揚，屆時通膨壓力將持續擴大。一旦再生能源供應增加不如預期，或者通膨壓力大，政府只有擴大燃媒發電，屆時不僅排碳大幅增加，也傷及人民的健康。

綜合而言，為了供電穩定與控制發電成本，建議政府延後非核家園政策的目標；在評估安全無虞之下，儘速修改相關法規，讓剛除役的核二廠延役繼續供電，並且規劃讓核三廠延役。在爭取的這段時間，檢視再生能源供電的穩定性與充足性，或者朝野共同討論重啟核四的可行性。