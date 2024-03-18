快訊

山邊媽與白沙屯媽合轎 凌晨1點「粉紅超跑」出發進香

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／如果獵殺的是黑熊呢？

聯合報／ 黑白集
2013年，王光祿在河床撿拾一把獵槍並在8月持槍上山狩獵，獵打長鬃山羊和山羌各1隻。獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑，該案最終由蔡英文總統行使特赦權，特赦王光祿。本報資料照片
2013年，王光祿在河床撿拾一把獵槍並在8月持槍上山狩獵，獵打長鬃山羊和山羌各1隻。獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑，該案最終由蔡英文總統行使特赦權，特赦王光祿。本報資料照片

布農原住民王光祿因獵捕保育類動物台灣長鬃山羊遭判刑，經總統特赦及兩次非常上訴，終於獲判無罪。當初是因年邁母親想吃肉而狩獵被判刑三年半，經十一年煎熬，王光祿終獲平反，也讓外界對原住民狩獵文化有更多了解。

然而，最高法院這次判決，卻留下了草率的痕跡和未解的懸念。最高法院稱，王光祿基於「非營利目的」，持「他製自用」獵槍，於「原住民場域」狩獵保育動物，不適用於刑罰。判決還說，《野生動物保護法》的刑罰僅規範「一般人民」，不包括原住民。這些說法，會不會太曲解和簡化法律了？

獵殺一頭長鬃山羊即判刑三年多，讓人感到刑罰過重；何況王光祿是一片孝心，誰忍讓孝子去坐牢？問題是，長鬃山羊可以獵、山羌可以殺，那麼如果是黑熊或雲豹呢？這些屈指可數或瀕危的動物，全都在原住民狩獵文化的自由範圍嗎？

很顯然，最高法院為了讓王光祿案順利落幕，三言兩語草草帶過法律上應該字斟句酌的事，採取了簡單的一刀切。但在切開原住民及「一般人民」的權責後，卻把珍稀、瀕危及一般野生動物都打成一包，不加區別。為了王光祿一案，台灣幾十年的保育努力都算了嗎？

一年多前，屏東地檢署在霧台鄉一民眾家中搜到十幾隻水鹿腳及一頭黑熊屍體，是否可比照辦理？

社論

延伸閱讀

台東香蘭國小轉型爭議大 3議員齊聲要求審慎評估

王光祿案無罪確定 王美玉：肯定判決實現司法正義

王光祿獲無罪 律師團肯定最高法院「勇於更正錯誤」

為九旬老母打獵...王光祿爭清白11年獲無罪 最高法院判決理由出爐！

相關新聞

聯合報黑白集／如果獵殺的是黑熊呢？

布農原住民王光祿因獵捕保育類動物台灣長鬃山羊遭判刑，經總統特赦及兩次非常上訴，終於獲判無罪。當初是因年邁母親想吃肉而狩獵...

聯合報黑白集／遲刻魔迴力鏢

幾年前，時任高雄市長的韓國瑜因接見日本學者風波，日媒冠以「遲刻魔（遲到魔人）」，從此成為綠營批韓慣用詞。沒想到如今身為立...

聯合報社論／反認知戰成扣帽戰，人民提心吊膽睡不好

國防部長邱國正在立法院答詢，民進黨立委沈伯洋要求定義認知戰、界定在地協力者，邱國正表示，要訂定標準很困難，不過，散布任何...

經濟日報社論／鼓勵壯世代就業 多管齊下

中小企業發展條例中，若干透過租稅優惠以鼓勵中小企業增雇員工及加薪的條款，將於今年5月19日到期。為了擴大獎勵範圍，經濟部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。