聯合報黑白集／管碧玲遲來的道歉

海委會主委管碧玲終於為金門翻船事件致歉，承認海巡執法沒有蒐證錄影，導致處理過程難昭公信，也讓家屬長期煎熬。這和陸委會主委邱太三表態「不排斥金門模式」一樣，都想讓事件落幕，不再硬拗。但拖了一個月才改口，未免太遲。

大陸三無快艇潛入金門水域，海巡自應驅離。但在風浪中高速追逐，難度和風險均高，過程發生意外也是可以想像。匪夷所思的是，海巡竟拿不出影像，甚至第一時間不承認碰撞，平白喪失了以理服人的制高點。

更糟的是，管碧玲等政務官的心態。陸方基於自身主權主張，不願公開承認我方禁限制水域，但過去在執行面皆會尊重；我方行政官員到立院報告，官員與立委看法相異因而對事件稱謂有所不同，也是國會慣例。但翻船事件發生後，蔡政府不僅要求北京承認禁限制水域，管碧玲還公開糾正立委的「撞船」稱呼，想要面子裡子一把抓。

問題在，我方證據不足，無法以理壓倒對方。若要比拳頭大小，無論新國會新政壇局面，乃至論兩岸實力對比，都不是蔡政府可為所欲為。在這樣的客觀條件下，管碧玲、邱太三雖擺足鷹派架式，但「理」和「力」都不足支撐。

「知可以戰與不可以戰者勝」，管碧玲等綠營人物過去八年享盡頤指氣使的好日子，如今得學習快快回到現實世界。