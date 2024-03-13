經濟日報社論／從大陸兩會觀察政經動向

最近中國大陸召開人民代表大會及政治協商會議，即所謂的兩會。兩會重點之一在回顧中國大陸經濟趨勢，以及未來發展重點。兩會最重要的「政府工作報告」，雖然強調中國大陸2023年經濟表現平穩，成長率為5.2%，達到預期5%；卻是除了新冠疫情大陸封關鎖國期間之外，1990年以來經濟表現最差的一年。達標掩蓋不了大陸經濟不振的事實。

今年中國大陸經濟成長率目標仍訂為5%，並強調穩定性，顯示中國大陸經濟高成長時代已成歷史。目前中國經濟面臨內需不振、投資低迷，失業率偏高，房地產市場泡沫化、地方債務危及金融市場穩定等問題。中國大陸今年重點政策在解決上述問題，但是房地產及地方債務問題，目前只是不再惡化；所留下的財政問題，以及對國內消費信心影響，短期恐難以回復，成為經濟成長的重大阻力。

大陸對外則面臨全球經濟情勢低迷，出口表現不佳，今年預估也難大幅反轉；中國大陸的「雙循環」成長模式，內外引擎均呈現失靈。

特別是美國強力制裁，在關鍵技術對大陸的箝制策略，迫使中國大陸加速創新，尋求技術突破，才能擺脫美國的壓制，但目前在前瞻領域方面，大陸仍多數居於劣勢。美國將在11月舉行總統大選，拜登與川普會再次對決，川普多次批評拜登對中政策缺失，影響美國經濟。

為了拉抬選情，預估選前拜登會擴大對中國大陸制裁力度，加碼更多「掐脖子」措施，對中國大陸是一大挑戰。

在美中經貿對抗下，台灣明顯傾向美國，甚至配合美國對中國大陸的脫鉤政策；對於大陸經濟走下坡，不但多所嘲諷，甚至還認為大陸對台灣依賴反而增加，但應務實看待大陸經濟變化。

中國大陸在經濟失速，內需不振下，也使台灣對中國大陸出口降溫，去年為衰退最快的地區；台灣對大陸出口占總出口比重為35.2%，為近20年新低。

雖然對大陸市場依賴下滑，可以降低風險；但對大陸的出口不振，也是台灣去年經濟成長率只有1.31％，創14年新低，在東亞殿後的主要原因。

另外台灣去年對東南亞投資，超過中國大陸，大陸不再是台灣最大海外投資據點；政府視為擺脫對大陸依賴的成果，甚至宣揚為新南向政策的亮點，但應客觀研析此發展。台灣長期對大陸投資，雖然對大陸過度傾斜，但也帶動對大陸中間產品的出口，充分發揮大陸加工據點功能，形成另類的產業分工及三角貿易，對台灣經濟有所貢獻。未來在對大陸投資降溫，轉往東南亞下，與台灣是否能維持一定程度的分工？以「投資帶動貿易」的效果能否延續？攸關台灣經濟的發展。

大陸兩會也觸及兩岸關係，特別是今年兩會在台灣總統大選與總統就職之間，時機相當敏感，引起更多的關注。

綜整兩會對兩岸立場，除了維持九二共識及反台獨外，也將加強「涉外法制建設」，主要是打壓台灣在國際上地位，直指將取代台灣在中美洲議會的地位。

在大陸加強壓迫台灣國際空間下，台灣參與區域經濟整合會更艱難。特別是今年下半年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），將召開執委會，審查台灣及中國的申請案。中國大陸必然會強力杯葛台灣，面對因應大陸全面阻撓，台灣突圍的困難度極高。

兩會對台灣立場維持強硬，再加上近來由中國大陸片面修改M503航路、大陸漁船翻覆事件、台灣實施赴大陸團客禁令、大陸揚言擴大取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）對台灣關稅優惠範圍，以及大陸加諸台灣的其他反制措施。兩岸關係在賴政府未上任前，已經進入寒冬。