經濟日報社論／美歐對俄經濟制裁效益與反思

烏俄戰爭兩年至今，美國、歐盟等國對俄羅斯早已實施經濟制裁，近期又宣布新制裁方案。檢視過去制裁措施效果，能為未來之借鏡。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，美、歐與英、加、日等國，對俄羅斯實施了超過16,500項以上的經濟制裁措施，包括有禁止俄羅斯石油、天然氣、海鮮與非工業用鑽石及黃金進口；限制對俄羅斯提供如會計、證券、量子計算、建築與工程顧問等服務；對於在俄羅斯境內經營若干行業的企業與個人進行制裁；限制金融機構與俄羅斯交易、及限制其他與俄羅斯的金融相關交易，例如排除俄國銀行在「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）國際資金清算系統外；制裁俄羅斯相關的政治寡頭、上流人士、工業實體、電視台、航空等。這些措施目的都在弱化俄羅斯可用於戰爭的資金，以及課責對烏俄戰爭有責之人士。

這些廣泛制裁措施對俄羅斯確有影響，依IMF、OECD、世銀估算，2022年俄羅斯GDP因而衰退2.1%，不過2023年GDP表現，則有再衰退2.5%至正成長0.7%之預估差異，顯示原制裁措施對其經濟衝擊未必能持久，也是日前美歐公布加碼制裁的考量。

至於對俄羅斯的貿易限制則有明顯成效，IMF評估俄羅斯2022年進口下降15.01%、2023年仍衰退6.8%；2022~2023年出口衰退幅度約8.7%，世銀則認為2023年出口下幅更達14%。因而俄羅斯從原油出口獲致之收入也降低，跟各同期比較少了42％至27%不等。概括而言，俄羅斯央行外匯存底有3,000億美元受到七大工業國（G7）在內的國家凍結，70%的俄羅斯金融體系控制資產受到制裁，約200億美元為受制裁的俄羅斯寡頭或實體擁有的資產，也被凍結。

除了這些經貿數據呈現的結果外，還有如麥當勞、星巴克等上百家跨國企業停止在俄羅斯的營運、上百萬人離開俄羅斯、俄羅斯削減國內醫療等財政預算等其他影響層面。然總體而言，各國集體對俄羅斯的經濟制裁措施，其效果顯然仍無法逼使俄羅斯停止繼續烏俄戰爭的野心。

這並非指美歐等國結束烏俄戰爭之決心不足，而是凸顯出全球化下各國依賴彼此的程度，使得各國須適度拿捏對俄的經濟制裁，避免對己有過大的反作用力。若對於GDP總值在2024年排名第12位的俄羅斯，尚需如此斟酌，則對於世界第二大經濟體的中國大陸，西方國家恐更需審慎，應亟力避免走向對中國展開集體經濟制裁之作為。

舉例而言，中國大陸在化工、金屬、電子、運輸設備及航太等行業與全球經濟高度連結，若G7對這些行業實施全面廣泛的出口管制措施，國際機構預估有3,780億美元的貿易額將受產業斷鏈的衝擊，進而使中國超過1,500萬個工作受影響，但G7國家也約有130萬個職缺失業。

至於金融交易之限制，目前看來G7成功凍結俄羅斯中央銀行約49%的外匯儲備，也禁止使用SWIFT的服務進行金融業務往來，造成俄國企業需繞道其他國家進行交易，大幅增加成本 。然而G7國家僅持有中國3.1兆美元外匯儲備中之約520億美元，占整體1.7%，遠低於G7國家對俄羅斯之可控資產規模。即便對中國大陸禁止SWIFT服務，預期短期內約有3兆美元的跨境貿易及資金流動受影響，但中國2015年建立的「人民幣跨境支付系統」（CIPS），至少已有1,360家來自109個國家的金融機構加入該系統，雖然CIPS使用者多為中國金融機構，且遠低於 SWIFT有1.1萬家的國際金融機構，但仍至少確保中國不會因美歐金融制裁下，對外貿易就全面中斷。加上中國積極與其他國家簽訂貨幣互換協議推動人民幣國際化，則美歐金融制裁效果恐更有限。

就此可見對中國大陸實施大規模的貿易與投資限制，應當是最下策思維；如何避免美歐等國被迫對中國大陸展開共同經濟制裁的困境，上策就是避免中國大陸在台海與南海擦槍走火。如何達成，考驗著各方及國際社會的智慧。