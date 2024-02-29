聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／陳內閣的「蘇貞昌化」

聯合報／ 聯合報黑白集
立法院總質詢，行政院長陳建仁（左）和經濟部長王美花（右）備詢。記者邱德祥／攝影
立法院總質詢，行政院長陳建仁（左）和經濟部長王美花（右）備詢。記者邱德祥／攝影

陳建仁領軍的內閣，原應扮演看守角色，最近卻不斷有「蘇貞昌化」的傾向。陳建仁面對質詢不僅言不及義，甚至反嗆立委，態度粗魯，絲毫不像學界出身。內政部長林右昌更糟，他近日猛攻基隆市和台中市，前者是因自己昔日留下的爛攤，後者則是自己弄錯資料錯怪台中。

「蘇貞昌化」可不是什麼頌揚之詞，意指鴨霸、官僚，缺乏治理專業與氣度。民進黨即因此在前年選舉大敗，才由陳建仁接手。但僅事隔年餘，陳建仁就忘光教訓，開始在立法院大小聲，不懂的事胡亂講，一副「官大學問大」的姿態。

在瘦肉精問題上，明明食藥署也檢出西布特羅，他硬要咬是台中市「實驗室汙染」；對蘇丹紅的問題，他則一問三不知。對金廈海域的緊張，他更脫口而出，稱海巡可對大陸海警船進行「驅離」。拜託！這是在火上加油，讓事態難以收拾吧！如此嚴重的事，陳建仁卻毫無拿捏能力。

蘇貞昌的粗暴，到陳建仁的瞎扯，都是仗著「官大」的威風。這本色，在林右昌身上也一覽無遺。基隆東岸商場的產權紛爭，是林右昌留下的多年爛攤，他卻怪現任市長謝國樑沒處理，還嘲笑對方「嗑藥」，這已是公然侮辱。而他指控台中市標售抵費地助漲房價，則是搞錯資料鬧出笑話。這種會欺壓地方的官，新政府不應再續任。

社論

延伸閱讀

滑冰世青賽／陳建仁鼓勵中華小將 蔡玉鳳晚間登場 

林右昌再批謝國樑畫錯重點 指應澄清「有沒有下令警方衝商場」

林右昌「吸毒說」不道歉！謝國樑心意已決：本周將遞狀控告

否認520之後留任閣揆 陳建仁：與蔡總統同進退

相關新聞

聯合報社論／大法官釋憲廢死，是小英送賴清德的大禮

幾乎在同一時間，美國聯邦最高法院拒絕受理暫停阿拉巴馬州死刑犯的處決，日本京都地院判決造成卅六死的縱火案凶手死刑，我國最高...

聯合報黑白集／陳內閣的「蘇貞昌化」

陳建仁領軍的內閣，原應扮演看守角色，最近卻不斷有「蘇貞昌化」的傾向。陳建仁面對質詢不僅言不及義，甚至反嗆立委，態度粗魯，...

聯合報社論／國民黨禮讓召委，先問民眾黨是否接得起

國民黨在花蓮舉辦三天共識營，隨即傳出該黨有意禮讓一席召委給民眾黨，以換取藍白未來合作。消息一出，基層支持者的憤怒爆表，有...

聯合報黑白集／回歸司法，讓翻船案善了

大陸快艇翻船事件愈演愈烈，我方拉高談判層級，卻八度破局。與此同時，陸方在金馬海域執法常態化，海警、海監、漁政全出動。談判...

經濟日報社論／瘦肉精事件凸顯食安配套不足

在春節前發生台中檢驗出肉品含瘦肉精「西布特羅」事件，迄今仍未完全平息，其中涉及到中央與地方政府，對於檢驗瘦肉精的認知差距...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。