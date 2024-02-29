聯合報黑白集／陳內閣的「蘇貞昌化」

陳建仁領軍的內閣，原應扮演看守角色，最近卻不斷有「蘇貞昌化」的傾向。陳建仁面對質詢不僅言不及義，甚至反嗆立委，態度粗魯，絲毫不像學界出身。內政部長林右昌更糟，他近日猛攻基隆市和台中市，前者是因自己昔日留下的爛攤，後者則是自己弄錯資料錯怪台中。

「蘇貞昌化」可不是什麼頌揚之詞，意指鴨霸、官僚，缺乏治理專業與氣度。民進黨即因此在前年選舉大敗，才由陳建仁接手。但僅事隔年餘，陳建仁就忘光教訓，開始在立法院大小聲，不懂的事胡亂講，一副「官大學問大」的姿態。

在瘦肉精問題上，明明食藥署也檢出西布特羅，他硬要咬是台中市「實驗室汙染」；對蘇丹紅的問題，他則一問三不知。對金廈海域的緊張，他更脫口而出，稱海巡可對大陸海警船進行「驅離」。拜託！這是在火上加油，讓事態難以收拾吧！如此嚴重的事，陳建仁卻毫無拿捏能力。

蘇貞昌的粗暴，到陳建仁的瞎扯，都是仗著「官大」的威風。這本色，在林右昌身上也一覽無遺。基隆東岸商場的產權紛爭，是林右昌留下的多年爛攤，他卻怪現任市長謝國樑沒處理，還嘲笑對方「嗑藥」，這已是公然侮辱。而他指控台中市標售抵費地助漲房價，則是搞錯資料鬧出笑話。這種會欺壓地方的官，新政府不應再續任。