聯合報社論／台電的年初二綠電神話，其實是穿幫魔術

正為鉅額虧損所苦的台電，大年初二不尋常地發出一篇新聞稿，聲稱當天中午十二時廿一分的風光發電量達到一千萬瓩，刷新歷史紀錄。更重要的是，「風光滲透率」達到五二・三七％，衝破五成大關，相當於每兩度電即有一度是潔淨綠電。這個消息真是可喜可賀，但人們只要腦筋多想一分鐘，就會發現所謂「風光滲透率」破紀錄的神話其實是穿幫魔術，只剩台電在自嗨罷了。

先問，台電在正月初二刷新綠電紀錄，到底有什麼意義？大年初二全台放晴，上午西風強勁，風機及太陽能板馬力全開造電，這當然是一件好事。但大年初二百業休假放春節，工廠不開工，商店不營業，政府和私人機構都不上班，全台用電需求自然大大降低。這一天，人們用電低而風電和光電正飽滿，台電挑這天宣布風光滲透率破五成，說穿了就是個假神話。原因是，只要把「分母」變得很小，同樣的「分子」愛怎麼創造紀錄都不難。

再說，這五十二％的風光滲透率雖說是在初二這天締造，但認真考究的話，這紀錄並不是發生在初二全天，而是指中午十二點廿一分那一霎那的尖峰。隨著太陽的升墜，以及風力風向的變化，風電和光電下午便跟著急劇衰減。到了當晚十點，不僅光電早已全部歸零，風電也剩下不到一％。從供電穩定的角度看，台灣「某年某日某分」的風光發電滲透率突破五成，真值得台電如此大吹大擂嗎？

台電的膨風事件不止這樁。去年底，媒體曾發出：「台灣再生能源里程碑，風光滲透率卅五％寫歷史新高」的新聞，讓人們誤以為二○二三年的綠能已達三成五，但這也是台電的宣傳伎倆。事實是，那是去年最後一天﹙十二月卅一日﹚中午十二點卅一分的片刻紀錄；但透過宣傳，讓人誤以為台灣已進入每三度電即有一度是「潔淨能源」的美好境界，但事實完全不是如此。

根據蔡總統原訂的非核家園能源轉型政策，二○二五年的綠能占比要達到廿％；但八年過去了，目前實際占比卻尚未達一成，連目標的一半都達不到。不僅如此，蔡政府為了快馬加鞭加速光電板及風機的架設，甚至不惜砍伐林地、剷除埤塘，嚴重破壞環境，引發各界批評。試想，綠電的年平均比重連十％都不到，台電卻大肆宣傳大年初二某一分鐘的「風光滲透率」達到五十二％，難道是在掩耳盜鈴與自欺欺人？

台電如此作法，其實已把自己變成了一個笑柄；更可悲的，則是成為政治的奴婢還不敢掙扎。早年的台電，是政府培養政務官的場所，重視的是專業與見識；如今的台電，則是政府酬庸政客的去處，要求的是服從與配合。當沒有人願意再出任台電董座，便由經濟部次長兼任，方便以百分之百的配合度進行政令宣傳。也因此，才會創出「風光滲透率」的名詞，來魚目混珠綠電遠落後目標的事實。

在「外行領導」的情況下，台電的宣傳喇叭開得再大聲，也無法遮掩它捉襟見肘的窘境。國人要承受的，是供電不穩之苦；而外國媒體則已看出，台電的不正常經營，將成為台灣晶片產業的最大威脅。幾年來大大小小的跳電停電事故不斷，都可以推給蛇鼠鳥獸；但放棄便宜、穩定、乾淨的核能，改用昂貴又易受制於人的天然氣，就是拋棄基載和發電成本等基本的經營理念，當然註定虧損。更惡劣的是，政府毫無環保和減碳概念地胡亂砍樹種電，放任親信政商在綠能產業鯨吞蠶食，錯誤的政策到底要把台灣的能源帶到哪裡去？