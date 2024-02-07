聯合報黑白集／好笑，民進黨也怕東廠

在野黨推國會改革，民眾黨黃國昌率先疾呼，藍營總召傅崐萁後來居上宣示成立國會特偵組，完備聽證權和調查權，立法懲治藐視國會及在國會作偽證。柯建銘馬上反嗆，花蓮王要在立院私設「刑堂」和「小東廠」。

國會設特偵組確有待商榷，但柯建銘貴人多忘事，我國首位自稱「東廠」的行政首長，就是蔡政府促轉會副主委張天欽。張大人率部屬羅織罪名要打擊侯友宜，還聲稱「轉型正義就奠基在東廠」。東廠，是蔡總統的「德政」，老柯怕什麼？莫非一聽「特偵組」三字，就擔心貪扁毀黨的慘劇重演？

大選時，政府檢調有如錦衣衛，天不亮出動押人取供，干擾在野黨選情，老百姓人權遭侵犯，從未聞監院與綠委為民喉舌。而今，碰上在野黨要健全國會監督，懲治目無法紀的官員，綠委竟迫不及待替大官抱不平，真是民主笑話。

稱不稱「國會特偵組」無所謂，但其實有一前例，就是阿扁槍擊案的「三一九事件真調會」。當年，民進黨針對立院擴權打過釋憲戰，大法官曾為立院聽證和調查權背書。立院等了廿年才著手法制化，也拖太久了。

國會改革曾是蔡英文參選政見，執政後卻將國會降格為橡皮圖章，這才有綠能蟑螂、潛艦掮客及疫苗炒股等各種貪腐國家隊縱橫食祿。民進黨怕的不是東廠，是陽光。