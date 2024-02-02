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聯合報黑白集／有些熱鬧，國軍不必湊

聯合報／ 聯合報黑白集
大陸片面改變M503航線，意味著打破海峽中線象徵意義，也將加大台灣空防監測壓力。圖為台灣空軍觀察E-2K鷹眼空中預警機起飛。圖／歐新社
大陸片面改變M503航線，意味著打破海峽中線象徵意義，也將加大台灣空防監測壓力。圖為台灣空軍觀察E-2K鷹眼空中預警機起飛。圖／歐新社

中共周二宣布，M503航路與W122、123銜接航路，將改為雙向放飛。周三一早，各報皆以此為頭條；到了中午，國防部也發出新聞稿，要求北京當局「負起責任，即刻停止」。

大陸航機循W122、123出海，正對台灣飛來，接近中線才轉入M503，對我方的防空識別將壓力大增。陸委會和民航局第一時間提出抗議，國防部次日也上場在「罵戰」中搶軋一角，則是歷年首見。

國防部在政府中的特殊地位，可謂另類獨立機關。在建軍藍圖等軍政領域，不同政黨執政之決策差異，軍人必須服從；但在軍令範疇，舉凡局勢研判、調兵遣將等，須以專業為唯一尺度，不可摻雜政治。

軍方過去八年大體不踰矩，但在選戰白熱化時卻見鬆動。例如，對大陸衛星發出多年未聞的防空警報，英文甚至誤稱「飛彈」。事後，副部長柏鴻輝激情演出，說外界不該質疑軍方配合執政黨。但大陸火箭攜帶的歐洲衛星順利進入軌道運行，國軍卻稱其射歪一百多公里，路徑偏到台灣上空，所以才要放警報。如此離譜的「獨家情報」從何而來，國防部從未解釋清楚。

國軍攸關國家安危，民眾期待的軍人是客觀務實、堅持專業，而非學習政客耍嘴皮，更不該揣度上意扭曲專業。若士大夫無恥是國恥，那麼軍人無恥，更可能帶來嚴重的國亡。有些熱鬧，湊不得！

社論

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