聯合報黑白集／誤完政府，誤人子弟

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NCC主委陳耀祥公開未來動向，稱將歸建台北大學。本報資料照片
NCC主委陳耀祥公開未來動向，稱將歸建台北大學。本報資料照片

立法院迎來新局，四月將審查新的NCC委員。NCC主委陳耀祥說，他借調八年到七月底滿，屆時他將返回台北大學教書。陳耀祥任內爭議多端，把一個獨立機構搞成民進黨的附隨組織，把政務官做成卑微的事務官。他誤完政府，又要回去誤人子弟了。

諷刺的是，就在陳耀祥說要回去教書那天，中天遭NCC裁罰的一個專訪案由北高行判決撤罰。這已是陳耀祥任內第十起被司法打臉的案件。歷數其任內斑斑劣跡：下令關中天新聞台，為蔡政府寫下壓迫言論自由的醜陋新頁；一路放水護航鏡電視過關，縱容三立電視違法入主中嘉。能把自己人格和政府法制扭曲成這樣，陳耀祥的脊椎還在嗎？

就算陳耀祥好意思回台北大學教書，但學生會怎麼看他？他蹧蹋的不僅是NCC的獨立性，也踐踏了台灣媒體的言論自由，更毀損了社會大眾及新世代對民主政治的信任。為了區區官位，把自己和國家公器一起賠掉，陳耀祥還剩下什麼尊嚴？

陳耀祥會變成這樣，當然是有原因的。他生存的環境，他的任命，都把他塑造成如此。四年前外洩的總統府密參文件，蘇貞昌幕僚稱某兩名學者色彩偏綠，「可配合處理中天」；其後，NCC果然一路依指示前進。整個蔡政府，陳時中、陳吉仲、陳耀祥都是同類人物。只能說，蔡政府是個「怪物政務官」製造所。

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