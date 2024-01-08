聯合報黑白集／民進黨惡搞台大這筆帳

賴清德在辯論會說溜嘴，說管中閔能出任台大校長是他「核定的」，言下甚是得意。這下可好了，根據《大學法》，公立大學校長由「教育部長核定」；賴清德一席話，反自證他是「卡管」黑手，從頭到尾撈過界。

很難想像，民進黨當年口口聲聲「校園自主」、「黨政軍退出校園」；誰料它掌權後，竟對校園大伸黑手，還做出這麼齷齪的事來。讓第一學府一整年沒校長，讓台灣耗掉三名教育部長，全台師生和社會紛擾不安，蔡政府覺得很有成就感嗎？

諷刺的是，與蔡政府賣力卡管相「輝映」的，是民進黨人士頻頻爆出論文抄襲事件，地雷始終清不完。從蔡英文下令力挺的林智堅、到副閣揆鄭文燦、賴清德愛將客家事務部主任蔣絜安，皆出自陳明通把關的台大國發所。包括賴清德競選總幹事潘孟安、新北立委候選人何博文等人抄襲，族繁不及備載。原來，政治是通往學位的便道。

認真算卡管這筆帳，蔡政府汙損的不只是管中閔名譽和台大形象，它更破壞了教育界的自主，毀損了整個社會的正義和是非認知。然而，蔡政府毫無愧色，依然洋洋自得；因此，賴清德才會大剌剌宣稱管中閔任命案是他「核定」。

台大人還沒受夠嗎？台灣頂大近年排名大倒退，不是沒原因的。要算這筆帳，就要先問民進黨是如何惡搞台大的！