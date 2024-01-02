聯合報社論／違建當寶，憲法當災難，賴清德膨脹的自我

選舉進入肉搏戰，民進黨總統候選人賴清德突然冒出「中華民國是災難」的說法，事後改口稱其原意是「中華國民憲法會帶來災難」，漏了「憲法」二字。無論賴清德的真意何指，「中華民國是災難」和「中華民國憲法會帶來災難」的說法，都暴露了他對國號及憲法的輕蔑與鄙視。萬一他當上總統，會依憲治國並接受監督嗎？

賴清德的台獨傾向世人皆知，他擔任行政院長時即在立法院昭告天下，稱自己是「務實的台獨工作者」。這次選舉，美方因忌憚其台獨立場將挑起兩岸戰端，「疑賴論」頻傳，賴清德才稍稍收斂改口。未料，他自己又在政見會及辯論會頻爆地雷，先後說出「中華民國是神話」、「中華民國會帶來災難」等語；儘管他事後一再澄清，已無法掩飾其內心對中華民國及憲法之憎惡。如果賴清德當選總統，他將把國家帶向何方？

憲法是國家的「根本大法」，包括五權的分立制衡、政府的運作、選舉制度及政黨競爭、人民權利的保障，皆根據憲法而來。包括總統當選人的就職誓詞，也須向人民宣誓「余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託」。賴清德四年前當選副總統，已唸過「余必遵守憲法」的誓詞；但在他心裡，竟把憲法看成「災難」，還說中華民國是「神話」。試想：一個把自己看得比憲法還偉大的人，他是在選皇帝吧？這樣的人，會謙卑接受監督，並俯聽人民心聲嗎？

在萬里老家違建的爭議上，賴清德即顯露了他超級強大的「自我」。選戰中，黨內同志一發生些微道德爭議，立即被迫退選或辭職；唯獨賴清德面對老家違建及欠稅，卻用盡手段硬拗，甚至將礦宅改建的正當性上綱為整個台灣對他家的「虧欠」。如果不是內心有一個極高大的自我，誰能把自己的違法和愧疚說得那麼面無愧色，也毫不在乎民進黨形象和立委選情會受到什麼牽累。

把自家違建和欠稅講得振振有詞，除了內心傲慢，更是對國家法制的無視和踐踏。其他人被爆違建，都迅速雇工拆除，唯恐遭人指指點點。唯獨賴清德的違建一路硬拗，不僅增闢花園池塘造景，更派遣國安特勤人員進駐維安加打掃。無論新北市府公布多年欠稅紀錄，或公布歷年空照檔案，賴清德均無意面對自己違法的事實。原因是，他強大的道德優越感不容許他認錯，即使面對土地法令及稅務法規，他仍認為自己可以完全超越法律。這真是可怕的「賴式傲慢」。

一個原本愛惜羽毛的人，越接近總統大位卻變得越傲慢，賴清德的表現在向人民釋放什麼訊息？把自家違建當成珍寶，使自己凌駕於政府法令之上，這點已讓人十分不恥。而面對國家認同，賴清德毫不遮掩地表現自己對「中華民國」和「憲法」的輕蔑與敵視，大剌剌把自己放在國家和憲法之上，則讓人毛骨悚然。如此高傲的「台獨金孫」，何必來選中華民國總統？他該做的，應該是直接去領導黑熊反抗軍吧？

賴清德自稱，他是最能延續「小英路線」的人，這點讓人懷疑。原因是，以其作風之專斷，以其言語之暴衝，以其黑白二分的道德觀，他根本不知彈性與務實為何物，遑論效法蔡英文路線。更糟的是，賴清德把中華民國和憲法當成寇讎，一旦他當選總統，人民的國家認同將愈發撕裂，兩岸的兵凶戰危更日益逼近；台灣全副力氣將用於抗中，百姓還會有好日子過嗎？別忘了，他曾拒赴台南議會備詢兩百多天；他若當總統，會受國會監督嗎？