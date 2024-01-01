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聯合報黑白集／到底多討厭中華民國？
正在選中華民國總統，但談到中華民國卻咬牙切齒，說會給台灣「帶來災難」，這種人能當總統嗎？沒錯，說這話的正是「務實台獨工作者」賴清德。他事後辯稱，自己「失言」，中華民國後面漏了「憲法」二字。問題是，「中華民國憲法會帶來災難」的敘述，會更正確嗎？
身為台獨金孫，賴清德提到「中華民國」或「中華民國憲法」，都難掩厭憎之情。數日前，他才犯過一模一樣的錯，說「中華民國是神話」。那天，侯友宜在政見發表會上提到「中華民國憲法」很重要，「是兩岸政治的護國神山」。賴清德立馬反擊：「說中華民國是護國神山，是我從未聽過的神話！」
由此可見，賴清德不僅常把「中華民國憲法」和「中華民國」混為一談，他其實也不在乎兩者有多少差別，只顧著醜化對手的信念。從他掩不住的嫌惡感，要他承認中華民國或中華民國憲法，未免太難為他了。不少人認為，說出「中華民國是災難」其實不是口誤，而是他內心話。
儘管這麼討厭中華民國，賴清德也當了四年中華民國副總統，現在還要爭取當總統，這豈不矛盾？也難怪，藍白兩黨都反問他：有什麼資格再選下去？或者他只是借殼上市，真正想當的是台灣國總統？
對自家違建百般硬拗，卻視憲法如寇讎，他當上總統才是台灣災難！
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