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聯合報黑白集／賴清德的功德便當

聯合報／ 黑白集
民進黨總統參選人賴清德在中崙市場慈賢宮前開講，指著雞肉飯招牌說，「如果中國人可以來台灣做服務業，他們連雞肉飯也可以開」。記者丘采薇／攝影
民進黨總統參選人賴清德在中崙市場慈賢宮前開講，指著雞肉飯招牌說，「如果中國人可以來台灣做服務業，他們連雞肉飯也可以開」。記者丘采薇／攝影

賴清德造勢時強調，現在每個便當一百元，若啟動服貿，中國人就會湧入，可能以八十元和台灣店家競爭。諷刺的是，活動散場時發放免費便當，群眾爭搶推擠，現場黨工急忙呼叫便當店追加數百個便當，並發放便當兌換券，總算沒釀成意外。

賴清德連日提及「便當一百變八十」，想激起民眾對服貿的嫌惡，但民眾想的恐怕和賴神想像不同。民眾早已怨嘆吃飯愈來愈貴，媒體介紹的銅板美食或不漲價的佛心業者，都很吸引注意。賴清德豪送上千個百元便當不眨眼，民眾更希望還買得到八十元的便當。

賴清德的論調，類似財政部對稅制不公辯稱，現在一半年輕人免繳綜所稅。蔡政府把青年低薪與分配惡化視為政績，賴清德更把便當漲價看作功德。

賴清德還擔心如果大陸來五千萬人，就找不到台灣人了。這胡說更離譜。服貿投資門檻是廿萬美元，可申請兩人來台經營，每增一人要多投資五十萬美元，最多七人。有人會投資廿萬美元來台灣賣便當？每項投資七人，要投多少鉅資、設多少公司，才能帶進五千萬陸人？果真如此，可創造多少就業機會？

先不管服貿假議題，賴清德造勢發百元便當是否構成賄選，已引起質疑。民進黨撇清關係，並強調便當不算賄選。就像送廿元長壽麵被查的徐巧芯說的，「民進黨數學是廿大於一百」。

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