聯合報社論／怎麼辦，能源政策逆潮流、不環保又不保台

正在杜拜舉行的聯合國氣候變遷峰會（COP28），有一百多國承諾未來七年內將再生能源發電量增至目前的三倍，領頭的廿多國更要求二○五○年前將核能發電提升為三倍。當國際社會重新將核能定義為「綠能」，又具體要求增加核電量來降低環境汙染危機，這對死抱神主牌一味廢核的蔡政府而言，不啻是一記清脆的耳光。台灣的能源結構日漸扭曲，對環境、經濟和國安都越來越不利。

台灣目前能源結構如此脆弱，主要原因，一切都從民進黨的「反核」思維出發；蔡總統先把核電妖魔化，然後設計出以「天然氣」和「綠能」作為替代的能源轉型政策。表面上看，用天然氣和綠能替代，似乎是理想的選擇；然而，這樣的理想目標在現實上根本不可行。癥結在，台灣僅有二％的自產能源，另九十八％要靠進口。即使以天然氣取代煤，天然氣又貴又不容易儲存，目前我國的天然氣儲存量僅八到十一天，從國安的角度看，這就是一個致命的弱點。

簡單地說，中共無需出兵，只要在台灣海峽航道上進行干擾或封鎖，我國自國外採購的天然氣便無法靠港接收。屆時，高雄永安的一接、台中港的二接、興建中的桃園觀塘三接天然氣接收站，天然氣槽船都無法入港停靠。如此一來，只要十天左右，台灣的電力供應必然癱瘓。因為根據蔡英文的能源政策設計，天然氣發電的比重高達四十％。這麼高比重的發電，卻是建立在流沙般的脆弱基礎上：受制於外國的天然氣供應商，受制於苛刻的運送及接收條件，更授予軍事對立的敵方阻礙封鎖的便利。

更不可思議的是，經濟部長王美花聲稱，為了填補綠能發電的不足，政府決定提高燃氣發電的比重，在二○二五年從四十％提升至五十二％。若果真要再加大倚賴天然氣，即意味台灣不僅將暴露在更高的國際能源價格風險中，也將在海峽封鎖中陷於更脆弱的斷氣及斷電危機。且話說回來，以目前三個天然氣接收站的能量，哪有能力裝卸那麼多的天然氣？

無獨有偶，王美花這一番話，也洩漏了蔡政府發展「綠能」志大言大，卻是行動的侏儒。蔡總統的能源轉型政策，綠能發電的原本設計目標是二○二五年要達到十五％；但七年半過去，目前綠能的占比僅稍多於八％，從未達到一成。政府在風電和光電都砸下龐大的資金，但換來的卻是紛爭不斷，又無明顯成效。更嚴重的是，為了追求在短期內開發綠電，全台四處可見光電場破壞良田山林，風機侵犯漁民傳統漁場，而且官商勾結弊案層出不窮。美其名為「綠電」，實則打著「政府扶植」的旗號恣意破壞環境，引發怨聲載道。錯誤的政策，官商的欺壓，都使「綠能」蒙上了惡名。

蔡政府敵視核電，又無法建立穩健可靠的替代能源，卻不斷地輕率關閉運作良好的核電廠，當然是非理性的作為。也因此，近年各地一再出現形形色色的停電跳電，成為民眾和企業日常的恐懼與噩夢。說穿了，原因就在民進黨好大喜功，但憑意識形態一意孤行，手握大權卻不恤民生，拒聽外界建言，而將台灣的能源一步步帶入險境。蔡英文任內一路粉飾太平，但她明年即將卸任，留下的爛攤，賴清德扛得起嗎？又收拾得了嗎？

諷刺的是，蔡英文和賴清德都是「抗中保台」的大將，但他們的能源政策不僅違逆世界潮流、剝削台灣環境，讓民眾和企業憂心，更使國家脆弱的能源咽喉暴露在中共面前。請問，這要如何保台，要如何發展經濟？