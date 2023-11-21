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聯合報社論／若能去跟房東說，要這個政府做什麼？

聯合報／ 社論
民進黨總統參選人賴清德參加NOWnews跨世代論壇「2024總統大選青年面試官」活動，向年輕人提出未來國家願景，並接受提問。記者曾吉松／攝影
民進黨總統參選人賴清德參加NOWnews跨世代論壇「2024總統大選青年面試官」活動，向年輕人提出未來國家願景，並接受提問。記者曾吉松／攝影

民進黨總統參選人賴清德出席青年論壇，學生問到租屋補助「看得到、吃不到」問題，他竟要求學生去跟房東說，政府有稅負減免、修繕補貼等利多政策，看看房東會不會改變意見。這席話，在網路炸鍋。網民大酸賴清德可能沒租過房子、沒體會過平民生活，根本不食人間煙火。許多人更想到，蔡英文總統也曾要求勞工「去跟老闆說」；蔡、賴思維，一貫相承。如果弱勢只能自求多福，抗爭也難以爭取到權益，那要這個政府做什麼？

蔡英文和賴清德都把政府的責任放一邊，缺乏積極為弱勢爭取權益、保障民眾福祉的思維。勞工固然必須爭取自己的權益，但正因為法令制度造成勞資力量不對等，要積極保障勞工權益，就需要政府介入，改善政策配套與立法架構。對於各種弱勢族群的權益保障，政府同樣責無旁貸；這是政府的功能，也是執政者的義務。如果政府袖手旁觀，放任勞資激烈衝突，坐視弱勢陷入絕境，必將導致社會不安、政治動盪，危及政權穩定。

弱勢工人向資本家抗爭，可能是以卵擊石；弱勢房客面對強勢房東，也可能是飛蛾撲火。此時，勞動正義與居住正義都要靠公權力伸張。然而，蔡英文嘴裡說著「勞工是心裡最軟的一塊」，碰到問題卻怕蹚渾水，甚至把政府保障勞工權益的責任說成「公親變事主」，何其冷漠。賴清德得知學生反映租屋補助看得到吃不到，卻不將心比心，反而要學生找房東試看看；他是天真，還是裝傻？

最可議的是，蔡政府撒幣後就不理，撒不出去就擺爛。去年三百億元擴大租金補貼計畫，原是鎖定青年族群的政策買票，預計補貼五十萬戶。然而，到今年五月僅補助了廿七點八萬戶，執行率才五成五。房東抗拒，青年租屋族難獲補助，還產生租賃對立問題。蔡政府規畫倉促，配套不周，無力強制，以致面臨連撒幣都撒不出去的窘境。又因租金補助政策本質是撒幣買票，政策目的是籠絡青年，而不是解決青年困境，因此賴清德無意檢討修正政策配套，也不思提高誘因或強制，反而兩手一攤要學生自己去找房東理論。

這種態度，和賴清德擔任閣揆時所說的「照服員薪水若太少，就當成做功德」，如出一轍；都是忘記政府職責，要求弱勢承受低薪與工作環境之惡。最近蔡政府面對血汗醫事人員的態度，也是如此：無視醫療資源與工作環境惡化，不思解決問題，反而吃定醫界普遍鐵桿綠，直到醫事人員扛起黑色十字架上街抗議，蔡政府仍以為對醫護人員能撒錢安撫就撒錢，撒錢解決不了問題，就降門檻、開後門，廣徵新一輪血汗醫事後備軍。殊不知，如此惡性循環，必然影響病人照護就醫的權益。

這次民進黨不分區立委提名，醫事人員包括西醫、中醫、護理、藥界代表，全被擠出安全名單。藥師代表因此拒絕列名，正反映了民進黨對醫事人員「疫後即棄」的態度。但被民進黨用後即丟的，又豈止醫事人員。八年來，民眾不拍桌即無法被聽見聲音，即使拍桌也未必能維護權益。弱勢不能自立自強，就只好做功德，但做足功德仍無法自立自強。從蔡英文到賴清德，逃避問題、得過且過、冷漠倨傲的心態，被大學生一戳即破。

賴清德想積極爭取大學生和青年族群選票，但進了大學校園，卻場場被嗆爆。蔡政府只想安撫醫事人員，醫事人員卻憤怒扛起黑十字架走向凱道。如果民進黨繼續執政，多少百姓要被釘上黑色大十字架，才能換得救贖？

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