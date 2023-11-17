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聯合報黑白集／賴清德黑熊化

聯合報／ 黑白集
台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋入列民進黨不分區立委名單。圖／聯合報系資料照片
台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋入列民進黨不分區立委名單。圖／聯合報系資料照片

賴清德是得意忘形，還是黔驢技窮？民進黨的不分區立委，一個業餘軍師沈伯洋竟高踞第二名。賴清德莫非把此人當成未來民進黨抗中保台的領軍人物？

沈伯洋最響亮的名號，是「黑熊學院」院長；這份名單一拋出來，最驚恐的必定是國軍。第二順位什麼意思？賴清德就算沒當上總統，沈伯洋也會被保送當立委。當黑熊首領進了國會，國防部長及諸將領都得立正站好，接受黑熊思維的拷問？光想這場景，就夠讓人深深打個寒顫！

去年曹興誠說要捐六億元三年內打造三百萬黑熊勇士，沈伯洋也豪情萬丈地說，目標是每個家戶都有一位黑熊勇士。但這計畫諱莫如深，一年匆匆過去，黑熊部隊仍是幽靈神兵，沈伯洋則已聲名大噪。

這位讀犯罪出身的學者，對共軍攻台表現的大無畏勇氣，著實令人嘆服。他與人合著的「阿共打來怎麼辦」一書中，旨在論證共軍並不足懼，導彈攻台、經濟封鎖都無甚勝算；只要全民堅決禦敵，就能撐過艱難爭得外援，迎向勝利。

沈伯洋個人的黑熊思維並不可怕，可怕的是賴清德所代表的綠營整體走向「黑熊化」！黑熊思維毫無兩岸和平或協商概念，只剩全民浴血的巷戰思路，就是「戰鬥台獨」，頑強走到黑。請沈伯洋當立委，豈非向天祈戰？賴清德若當總統，兩岸是和是戰，已一清二楚！

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