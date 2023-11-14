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聯合報黑白集／陸委會變太上大法官

聯合報／ 黑白集
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯被傳將列入民眾黨不分區立委安全名單內，引發爭議。徐春鶯的國籍問題同樣引發話題。圖／聯合報系資料照片
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯被傳將列入民眾黨不分區立委安全名單內，引發爭議。徐春鶯的國籍問題同樣引發話題。圖／聯合報系資料照片

陸委會聲稱，已取得我國籍的大陸人民，需放棄「中國大陸國籍」，才能就任公職。此舉，是針對民眾黨可能提名陸配徐春鶯當不分區立委而來；但陸委會也要求現任村里長的陸配依國籍法辦理，就荒謬乖張到極點了。

憲法把兩岸關係定位為中華民國的「自由地區」和「大陸地區」。蔡政府要求大陸人民適用「國籍法」，等於把兩岸視為「兩國」，那麼，陸委會自己也沒有存在的必要了。況且，兩岸關係條例明文規定：在台設籍滿十年即可參選及擔任公教；這個規定有什麼不明白？

尤其，大陸人民取得我國籍並擔任公職者，過去即有縣議員、村里長等職，陸委會從未要求他們放棄中國大陸國籍。試問，這是陸委會過去違法失職，或只為了堵徐春鶯就擴大打擊面？蔡政府為了政治利益，連法令的信賴保護都不顧了。

事實上，在兩岸關係緊張下，連「註銷大陸戶籍」都有風險。半年前，八旗文化總編輯富察延賀返陸辦理除籍卻遭逮捕，即是一例。可見，陸方幾無可能准許大陸人民以「取得中華民國國籍」為由放棄其國籍。陸委會的要求，不僅是歧視，更無理剝奪公民參政權。

陸委會是奉承上意，為選舉操作反中。但如此粗暴，不但顛覆憲法，又擅自抺殺兩岸關係條例的規定，簡直把自己當成「太上大法官」了。

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