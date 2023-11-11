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聯合報社論／若侯柯皆自認民調領先，那就全民調吧！

聯合報／ 聯合報社論
總統大選「藍白合」協商關鍵時刻，前總統馬英九提出「全民調」共推藍白正副總統參選人的主張。本報資料照片
總統大選「藍白合」協商關鍵時刻，前總統馬英九提出「全民調」共推藍白正副總統參選人的主張。本報資料照片

藍白合斷線多日，看似已難成局，又難公開宣告破局。柯文哲近日拋出三份自做的民調，宣稱他在三個民調都勝過賴清德，侯友宜僅一份贏賴清德；平均起來，他贏侯友宜八個百分點。侯友宜則批評，該民調的加權有很大的誤差，此外，有多份民調顯示他的支持度領先。如果兩人都認為自己民調更勝一籌，那何不就交給全民調決定正副，勿再僵持於配對產生方式。

先前各機構所做的傳統民調，幾從未出現柯文哲「完勝」賴清德的情況；柯文哲在自己託做的民調，卻呈現他「一馬當先」的結果，似美好到難以置信。可見，民調的題目、取樣、進行方式、加權乃至委託單位的公正性，在在都可能影響調查的信度。試想，如果柯文哲認為這三個民調可信，那麼他何必苦苦等待「藍白合」，甚至跑去和郭台銘結盟；他一人單槍匹馬出征就能拿下江山，不是嗎？

對這三份奇異的民調，政壇多未太認真看待，人們更著重的是柯文哲拋出這些數字的「動機」。多數看法認為，其主要目的是要逼藍營在正副人選產生方式上讓步，放棄加計日本模式或德國模式的作法，以他為尊。在最後談判階段，柯文哲採取這種突襲手段，確實讓藍營感到不受尊重，也加重死忠的不滿。在柯的三份民調中皆居「落後」的賴清德，也說柯文哲顯然是想藉民調先發制人，驅動棄保。

正在談合作的兩黨，如此耍小心機突襲，確實會增加彼此合作的心結與難度，柯文哲也要小心其迴力鏢效應。但無論如何，如果藍白合的目標沒變，呼應多數民眾民主心聲的初衷猶存，共同締造政黨輪替的意志未改，兩黨仍應利用有限的時間加緊協商，促成合作。以目前的情勢看，既然侯友宜和柯文哲皆自稱「民調領先」，那何不就交給民調一決高下？重要的是，藍白兩黨必須攜手合作，才能下架民進黨，至於技術性問題則不應當成最大障礙。

前總統馬英九昨天由其基金會執行長蕭旭岑代表，公開呼籲藍白雙方採「全民調」，也正是著眼於此。第一，距大選登記僅剩十天，時間十分緊迫，眼下看不到其他替代辦法；第二，藍白一定要合，才有足夠的勝算；第三，要號召雙方支持者合作，必須有一個公開的機制說服他們。

馬英九的憂心，人們可以理解，他呼籲也是必要的。最近藍白合協商不順，藍營不少人對於柯文哲意圖「以小搏大」、又處處耍弄心機，感到極為不滿。也因此，黨內「走自己的路」的聲音高漲，覺得不如自己奮力一搏，選情也未必太差。然而，放棄藍白合即形同放棄再度參與執政的機會，其後續效應不僅影響立委選情，甚至影響未來整個黨和國家的發展。因此，輕言放棄合作，不僅是不智的，也是不負責任的。如果侯柯兩人民調互有領先，那何不交由全民調來決定？就算綠營可能從中意圖影響民調，但不論他們刻意選擇支持柯或支持侯，都一樣能促成侯柯配，不是嗎？

比較重要的是，在協商民調運作方式時，藍白兩黨必須就未來「聯合政府」及「組閣權」的運作談出基本框架和原則。如此，才能確保無論哪方為正，另一方都能有相稱於其政黨實力的執政權。否則，若依目前的政治運作模式，若淪為「贏者全拿」；這樣的風險，對國民黨而言，就是絕對無法接受的事。

藍白能否合作，關鍵在於雙方主事者對自己的政黨和政治使命有多少承擔的氣魄。要搞砸藍白合很容易，但要促成此事，則要有絕大的擔當和智慧。

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