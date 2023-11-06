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聯合報黑白集／時光隧道裡的工寮

聯合報／ 黑白集
民進黨總統參選人賴清德老家違建爭議延燒。圖／聯合報系資料照片
民進黨總統參選人賴清德老家違建爭議延燒。圖／聯合報系資料照片

賴清德新北競總成立，他談到萬里老家的違建爭議，兩度哽咽。他說老家工寮很簡陋，颱風颳走屋頂還得去撿回來，大家不能用國民黨的違建來定義他家的情況。這回，賴清德終於承認老家是違建了；那他要不要去補辦一下登記，也把從未繳過的房地稅交清？

那工寮人們是沒見過，大家看到的，就是長得頭好壯壯的兩層樓透天厝。但一提到這違建，賴清德和民進黨馬上跳進時光隧道，開始訴說當時辛苦的黑臉礦工和他失怙的童年，彷彿一回到從前，就能使「工寮變樓房」的爭議變正當。

「時光隧道術」是民進黨愛用的政治伎倆。公元兩千年迄今，民進黨已執政十五年半，但他們仍經常用時光隧道術假扮成過去在野的模樣，依舊受到迫害，如果有錯都是歷史不公積累所致。所以，賴清德老家從工寮變樓房，六十年來未繳一毛稅，但錯仍在國民黨，而不在副總統。

這種邏輯聽久了會膩，也難怪網友譏諷：「原來礦工會世襲啊！」提到老家，賴清德立馬變回礦工之子；被指違建，即辯稱六十年前就有門牌；談到繳稅，推沒收到稅單；挨批違法，便稱跟國民黨不同。賴清德從政也快卅年了，就不能老實認錯並抽空去把稅繳清嗎？也不過才區區八萬元！

時光隧道裡的工寮也就罷了，時光隧道裡的賴清德，何時走出來？

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