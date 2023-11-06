聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／時光隧道裡的工寮
賴清德新北競總成立，他談到萬里老家的違建爭議，兩度哽咽。他說老家工寮很簡陋，颱風颳走屋頂還得去撿回來，大家不能用國民黨的違建來定義他家的情況。這回，賴清德終於承認老家是違建了；那他要不要去補辦一下登記，也把從未繳過的房地稅交清？
那工寮人們是沒見過，大家看到的，就是長得頭好壯壯的兩層樓透天厝。但一提到這違建，賴清德和民進黨馬上跳進時光隧道，開始訴說當時辛苦的黑臉礦工和他失怙的童年，彷彿一回到從前，就能使「工寮變樓房」的爭議變正當。
「時光隧道術」是民進黨愛用的政治伎倆。公元兩千年迄今，民進黨已執政十五年半，但他們仍經常用時光隧道術假扮成過去在野的模樣，依舊受到迫害，如果有錯都是歷史不公積累所致。所以，賴清德老家從工寮變樓房，六十年來未繳一毛稅，但錯仍在國民黨，而不在副總統。
這種邏輯聽久了會膩，也難怪網友譏諷：「原來礦工會世襲啊！」提到老家，賴清德立馬變回礦工之子；被指違建，即辯稱六十年前就有門牌；談到繳稅，推沒收到稅單；挨批違法，便稱跟國民黨不同。賴清德從政也快卅年了，就不能老實認錯並抽空去把稅繳清嗎？也不過才區區八萬元！
時光隧道裡的工寮也就罷了，時光隧道裡的賴清德，何時走出來？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言