聯合報社論／民眾黨不分區，是超越藍綠或消費藍綠？

藍白合議題發燒之際，民眾黨不分區立委名單也逐漸浮上檯面。流出的名單雖非民眾黨正式定案版本，也不乏觀風向意味，但其中最引發討論的，如獨派人士陳昭姿、陸配徐春鶯等人，就不免令人懷疑，這樣的名單，到底是「超越藍綠」，還是「消費藍綠」？

政黨不分區立委名單既要能吸引選票，又要能反映政黨價值和理念。對民眾黨而言，在單一選區制的區域立委部分不容樂觀，因此要扮演黨主席柯文哲所說的「關鍵少數」力量，不分區立委至關重要。而民眾黨要從柯文哲的「一人黨」走向理念型政黨，也必須在不分區名單中強化自己的價值與立場，才有助轉型。

但目前外傳的民眾黨不分區立委名單，可說五花八門，無奇不有。柯文哲愛將黃珊珊、前時力立委黃國昌入列不令人意外，但包括國民黨朱系、韓系人馬，以及可能是由鴻海創辦人郭台銘指定的國民黨地方派系人物也列名其中，如果不是為了觀風向或帶風向，就令人匪夷所思了。

尤其名單上赫然並列著前「一邊一國行動黨」發言人陳昭姿，以及外傳曾任大陸國家幹部的陸配徐春鶯，最受爭議。表面上，陳昭姿是因推動代理孕母而獲青睞，徐春鶯則是要凸顯對新住民的重視而入列；但兩人代表的意識形態光譜，顯然不是簡單的「超越藍綠」話術就可以打破。

政黨要提名徐春鶯或陳昭姿都沒有問題，然從政黨理念觀之，兩人正好代表政治光譜的兩端，未來無論執政或在野，民眾黨要如何調和？例如，陳昭姿不但主張特赦前總統陳水扁，還被認為是支持一邊一國的「急獨派」，民眾黨是要其放棄原有立場，或者吸納之？而徐春鶯主張積極推動兩岸交流，且與大陸黨政官方往來密切，如此立場與作法，民眾黨是要延續或禁止？這些問題，民眾黨必須說清楚，不容投機搖擺。

此外，民眾黨不分區名單也可能納入國民黨派系人物，甚至傳出包括郭台銘推薦的國民黨中常委，以及前民進黨人士。這樣的名單布局，除了吸納不同政治光譜選票，還有裂解藍綠甚至政治分贓的疑慮。如若成真，民眾黨成為龍蛇雜處的大雜燴，要如何有效運作，不無疑問。

民眾黨不分區立委名單，一開始是以海選為號召，鼓勵各方推薦、自薦，但因海選名單幾乎都是政治素人，缺乏政治號召力，因此又有了黨內推薦名單，形同是「公開賽」以外又指定「外卡」。從目前情況看，海選只是幌子，基於政治與選票考量的「指定名單」，才是主力。當初海選主張，不免也有騙票之虞。

從政黨不分區名單，延伸到柯文哲主張的「聯合內閣」模式，背後的考量也呼之欲出。柯文哲的「聯合內閣」，潛在合作對象除了郭台銘，甚至還有「除了新潮流以外的民進黨人士」。「超越藍綠，以政策為依歸」說得冠冕堂皇，但政治操作上幾乎沒有實踐的可能，只是為了吸引選票和裂解對手陣營，甚至是以權位為誘餌，回到柯文哲口口聲聲反對的政治分贓。

相對於民眾黨傳出「龍蛇雜處」的不分區名單，國民黨的不分區立委名單仍莫諱若深。不過先前曾有傳言稱地方派系以選票為要脅，要求列入國民黨不分區安全名單中。如若傳言屬實，原本應是國民黨門面的不分區名單，反將可能成為「政黨選票絕緣體」。如果藍白兩黨都以政治現實為考量，放棄政黨不分區立委的理想性和理念價值，那麼連立委要勝選也將十分悲觀。不管藍白合不合，兩黨對不分區立委提名都應慎重。