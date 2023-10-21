聯合報黑白集／漫不經心的政府

陸委會舉辦國慶晚宴，前頭一群高官一字排開很嗨地比讚，後面舞台主看板大型國旗的藍色青天上，畫的卻是「十三道光芒」的白日。被抓包後，陸委會查出是委外廠商疏失，廠商則稱是誤植錯誤圖檔，雙雙致歉。

既是國慶晚宴，又是陸委會主辦，卻用了錯誤的國旗徽誌，官員的漫不經心令人難以想像。當初十二道光芒的設計，是取自時辰及月份的時間運轉，視覺上也合乎對稱原則。問題是，網路上有人惡搞，廠商任意誤用，主事官員卻一無所覺，任由大家看笑話。

近日國家符號出錯的，還不只這樁。數位部舉辦跨國網路攻防演練，邀十八國代表來台，在圓山飯店的晚宴上，一道「麒麟龍膽魚」的英文菜單說明，竟把中華民國寫成「People's Republic of China」（中華人民共和國）。如此離譜的錯誤，引發與會大使的好奇，紛紛拍照留影，真把台灣的臉給丟光了。

這次錯誤，政府依例把責任丟給圓山飯店，認為「手民之誤」問題不在政府，所以由圓山飯店出面致歉了事，數位部則一副事不關己之狀。問題是，政府官員那麼愛擺排場，對於國家尊嚴與國家符號卻滿不在乎；難道民眾供養你們，就是為了看你們擺架子、耍官威嗎？

國旗被變造，一無所覺；國名被竄改，一推了事。蔡政府還有什麼事情會認真對待，覺得自己必須負責？