聯合報黑白集／海峽需要一條心靈絲路

都說「十年磨一劍」，習近平磨的是一帶一路。但帶太遠、路太長，倡議十年下來，只通了幾條鐵路。習近平承認，之前只是「大寫意」，今後才是「工筆畫」。

遇上動盪的時代，一帶一路合作發展的內涵與嚮往，或許正是當前世界所需。習近平在這次峰會演講中重提六年前的話，即「古絲路之所以名垂青史，靠的不是戰馬和長矛，而是駝隊和善意；不是堅船和利炮，而是寶船和友誼。」

這話精準註解一帶一路的要義，聽在因俄烏戰爭流離失所的千萬烏克蘭難民，以及加薩走廊炮火下正批量殞命的巴勒斯坦人耳裡，該有多感慨？習近平當年還說，古絲路不是靠軍隊打出來的。但軍隊自古有之，張騫通西域走出曠古第一條絲路，為的還是聯繫大月氏合抗匈奴，背後還是為了軍事。

這是人類的思維痼疾，認為憑暴力就算不能解決一切，也能解決大半。習近平算是超越了它，認識到絲路之美不是用暴戾的武力打下。問題在於，習近平能否將它用於兩岸？兩岸要有所進展，照樣得靠駝隊與寶船，而非機陣和航母。

話說回來，搞壞兩岸關係的，民進黨才居功厥偉。整天否認九二共識，鼓吹兩岸仇恨，豈非在率人民奔向戰爭？台灣不該如詛咒般地變成加薩廢墟，這一灣海峽，需重建一條心靈絲路！