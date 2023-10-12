聯合報黑白集／蔡英文的「選後」

蔡總統最後一次國慶演說，談到「和平是兩岸唯一選項」，期盼「選後」台灣內部能尋求更大共識，與北京發展互動基礎。販賣芒果乾多年之後，蔡英文終於表態願回到和平立場。但這是她的緩兵之計，或只是選舉語言，否則為何一切都要等到「選後」再來？

明年元月選後，新總統已經產生，蔡英文只剩四個月跛腳任期，她還來得及對自己大破大立嗎？如果她的意思是，選舉是「新民意」的展現，她要看選舉結果再決定政策如何轉向；但民進黨去年選舉大敗，不就是不滿蔡政府的新民意嗎？蔡英文為何不尊重這個民意趨勢即刻行動，卻要等到明年選後？

蔡英文擅於運用曖昧言語，表面釋出善意，內裡暗藏條件玄機，實際行動卻與此悖離。她談選後的台灣共識與兩岸和平，皆是如此。過去七年半，蔡政府施政霸道濫權，撕裂台灣社會；現在蔡總統說「選後」要來凝聚台灣共識，但社會的傷痕豈是你吹一口氣就能癒合？

台灣目前的徬徨和焦慮，主要原因在蔡政府七年半的施政偏執；就算賴清德徼幸接棒，他也很難在這個腐敗和濫權的基礎上讓台灣提升。諷刺的是，當蔡英文說出「和平是兩岸唯一選項」時，她有沒有問過自己：這「唯一選項」為何被她拋棄了七年多？

「選後」一詞，暴露了蔡英文的言不由衷。