聯合報社論／數一數綠色執政「保送得分」的那些企業

短短一個多月，民眾見識了民進黨執政下各種「量身訂製」企業的閃亮故事。資本額五十萬元的「超思」，奪下農業部進口八千多萬顆蛋的特權，刮走一點七五億的關稅補助，還留下數千萬顆「壞蛋」遺害社會。新系大老賴勁麟擔任董座的雲豹公司，旗下連開了十八家綠能企業；潛艦國造中的協力廠ＧＬ公司，遭立委爆料僅成立四十八天即奪得標案。從正常的行政運作及市場規律檢視，這些故事皆殊不尋常，遠遠超乎常理，民進黨卻始終欠社會一個合理的說明。

近日民眾黨立委陳琬惠爆料，三立集團在二○一八年以廿六點六億元購買味全的桃園埔心牧場，一路暢行無阻地將該「農牧用地」變更為「影城用地」，故事亦如出一轍。陳琬惠質疑，當時的桃園市長鄭文燦一路護航，除建議內政部將該區土地修改為供文化創意觀光兼遊樂設施使用，並在卸任前六天核准三立自辦市地重劃，還親自參加開工典禮，一路照顧到家。執政者如此無微不至，試問有多少企業能享有這般貴族待遇？

細究「味全埔心牧場」變成「三立影城」的過程，充滿耐人尋味的轉折與巧合。第一，三立在二○一八年七月成立影城公司，十二月就買下味全這塊廿六公頃大的牧場；如此眼光精準，外界難免會有質疑。第二，山坡地的牧場要變更地目為影城，必須經過內政部、文化部等中央部會的專業審核，絕非一蹴可幾。但三立影城卻一路過關斬將，輕鬆達陣，若非有力人士的護航，恐怕很難做到。第三，埔心牧場土地原為味全公司和國有財產署共同持有，依《土地法》規定，味全處分土地，土地共有人的國產署享有優先購買權。但這次交易，國產署自始至終未曾表示意見，是否也應對外界有所交代和說明？

鄭文燦的角色之所以受到質疑，除了他的熱心程度非比尋常，更重要的是，他是否利用自己在執政黨內的地位，積極遊說中央部會同意此事，讓三立不必費太多脣舌即如願以償？尤其，他在自己任期即將屆滿前即急急與三立簽訂協議書，發布細部計畫，並在下台前數日核定三立影城自辦市地重劃，並參加影城的開工典禮。鄭文燦非要趕在自己任內完成此事，莫非此案在行政程序上存在爭議，他唯恐桃園一換黨執政，此案一遭外界質疑，計畫即可能發生不測？

細數民進黨執政下發生的這些企業「神盜壘」及「保送得分」的情事，每一件都前所未聞，令人瞠目結舌。以超思進口蛋為例，究竟是誰從中獲利，仍是一個巨大的謎團；蔡政府寧可賠上農業部長陳吉仲和畜產會董事長林聰賢兩員大將，也不肯說出真相，其幕後獲利者的地位可想而知。賴勁麟的十八家綠能公司，演繹的又是另一種傳奇：利用無盡繁衍的母子公司，將蔡總統綠能政策的各項利益滴水不漏地掃進自家庭園，才是目的所在。至於潛艦國造計畫中錯綜交織的龐大利益，則以「愛國」為名，把所有醜聞連同正當性一起鎖進密箱暗室，人民沒有知的權利。

相形之下，去年衛福部開放進口快篩試劑，小吃店化身的「高登環球生醫」竟以兩百萬資本額取得十六億元的標案，同樣令人瞠目結舌。若非業者騙術高明或有特殊門道，就是官員太過昏庸。至於如果如立委質疑，鄭文燦一路護航三立，中央官員也唯唯諾諾配合，說明綠色執政的政商關係已「麻吉」到深入骨髓，完全無畏民眾議論了。當牧場被剷成影城，也同時見證了蔡政府蕩然的生態信念。