經濟日報社論／唱衰大陸經濟 恐陷入迷思

經濟日報／ 經濟日報社論
貨幣政策專家認為，中國大陸經濟難以恢復動能，成長恐持續放緩。圖為北京中央商務區。美聯社
貨幣政策專家認為，中國大陸經濟難以恢復動能，成長恐持續放緩。圖為北京中央商務區。美聯社

自從今年4月中國大陸經濟數據走軟以來，國際財經媒體普遍以「急墜」、「漏氣」來形容大陸經濟，各大金融機構也急速下修對大陸的成長預估。7月大陸消費者物價比去年同期下跌0.3%，媒體的標題又變成「通貨緊縮」，更強調這是「日本化」的先兆，將引發「財務性衰退」，經濟可能會「失落」個幾十年。

美國總統拜登自然見獵心喜，說中國經濟是「滴答作響的定時炸彈」，忘了美國經濟也處於「十面埋伏」的危機之中。商務部長雷蒙多重申中國愈來愈「不可投資（uninvestible）」，但她也沒忘記推銷美國飛機及其他產品。高階官員中只有深諳經濟事務的財政部長葉倫，表示中國仍有提振經濟的「政策空間」。

這些悲觀的論調，凸顯出西方各界對大陸經濟的迷思。首先，許多評論者的思維似乎還停留在20多年前中國「入世」前後的高成長期，但目前中國經濟已經渡過「起飛」期，成長早已開始減緩。大陸當局認為要擺脫「中所得陷阱」，不能繼續靠地產業來帶動經濟，反而應該整頓治理，集中力量發展「策略性」產業，為「二度起飛」創造條件。

其次，大陸剛剛走出「清零」，本來就需要一段療癒期，這跟中國民眾「睛時防雨、積穀防饑」的傳統思想有關，不大可能出現美式的「報復性」需求，但第2季經濟成長率仍能「保5」。由於當局的作為與各機構的預期不符，仍難逃負面評價。等到7、8月零售銷售加速擴張，國際媒體現在已經開始調整評論的基調，表示復甦出現一道曙光。

外國機構最失望的，就是大陸並未再度採取「火箭炮」式的刺激措施，由中央政府將數兆人民幣的大資金直接投入經濟體系。這是因為大陸當局看到美國的經驗，生怕擴大支出會導致通膨升高；並且記取過去「以債助長」的慘痛教訓，不願再做一些缺乏經濟效益的「大白象」計畫。之前國外機構一再警告大陸負債沉重，現在當局控制負債累積卻又遭致批評，心態令人難以理解。

大陸當局不願直接對民眾撒錢以激勵消費，是因為當局一向反對「福利主義」，認為促進消費必須透過增加就業來實現，撒錢只會使年輕人繼續「躺平」。而且當局並不認為現階段應該靠刺激消費及地產投資來提振經濟，而須改走高科技及綠色成長模式，藉由提升產業價值鏈來落實中、長期成長，短期成長下滑不必太過在意，這與拜登擴大支出使經濟過熱的作法背道而馳。

至於大陸經濟可能「日本化」的說法，顯然是引喻失義。日本1990年代各產業普遍都面臨難以為繼的債務負擔，但中國大陸只侷限於地產部門；而且大陸城市房價迄今約下跌10-20%，而日本當時房價曾重挫40-60%。大陸當前的問題在於民眾信心不足，使儲蓄率偏高，消費降溫，而非日本式的財務性衰退。國際媒體看到7月物價下跌（disinflation），就高喊「通貨緊縮（deflation）」將臨；但8月物價已經回升，9月採購經理人指數也顯示物價持續回升，不知是否又會警告「通貨膨脹」來襲？

國際媒體的報導風格，可能是「確認偏誤（Confirmation Bias）」所致，亦即只重視能夠證實自己主觀想法的證據。由於思維差異，因此從頭開始就認為中國的作法將會失敗，然後尋找證據來支持這項預設的結論。

大陸地產業窟窿的確太大，使消費者信心低落，短、中期經濟成長展望勢必大幅下降，苦日子可能持續數年；但正因為地產業快速消融，使負債減少，經濟修正的速度更快。而且在此同時，電動車、太陽能、風能及電池業，投資與出口都以兩位數字的比率成長。等這一波修正結束，大陸經濟可能將進入一段速度較慢，但更為持久的成長期。

社論

延伸閱讀

拜登之子杭特將出庭 非法持槍3重罪指控料不認罪

逼宮！共和黨極右派蓋茨正式提案罷黜眾院議長麥卡錫 引爆黨內內鬨

美國會過渡性預算案通過！援烏款項卻「未包含在內」 拜登讓烏克蘭放心

拜登選戰打得激烈 台積電恐成炮灰

相關新聞

聯合報社論／台灣國慶日？二○二四選擇拒台獨或偽台獨

下周是雙十國慶，但很多人不知道慶祝的是哪一「國」？國慶籌備委員會日前公布今年雙十國慶主視覺英文標語「TAIWAN NAT...

聯合報黑白集／寄望美軍？看看烏克蘭

聯合報公布年度「兩岸關係大調查」，若兩岸開戰，四成八民眾相信美國會派兵協防，四成認為不會。蔡政府容許美國積極介入建軍，已...

經濟日報社論／唱衰大陸經濟 恐陷入迷思

自從今年4月中國大陸經濟數據走軟以來，國際財經媒體普遍以「急墜」、「漏氣」來形容大陸經濟，各大金融機構也急速下修對大陸的...

經濟日報社論／生成式AI對社會的影響與因應

9月底的台灣很AI。OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）及Landing AI創辦人吳恩達，都到台北發表其對...

聯合報社論／民進黨的元老遺風，新權貴的馬耳東風

民進黨在卅七年黨慶前夕邀請創黨前輩，重回創黨歷史現場圓山大飯店舉辦餐會。黨主席賴清德告訴創黨元老們，他代表民進黨選總統，...

聯合報黑白集／綠官們的「審醜疲勞」

蔡政府似乎是嫌對陳菊擔任院長、已然綠化的監察院掌控不足，最近又任命前綠委李俊俋出任監察院秘書長。雖然此人事任命並未引發太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。