聯合報社論／檢調別當打手，該查真正「綠壞蛋」了

進口蛋爭議延燒，新北市一位民眾在網路上貼了一張買到「綠壞蛋」的照片，檢調馬上說要介入調查，行政院長陳建仁則公開說這是「假消息別受騙」，農業部也很快報警處理。在蔡政府「火速處理」下，警方八小時就宣布找到貼文者，並將其移送法辦，效率之高，令人稱奇。

不過，網路貼出壞蛋，警察就登門，已引起民眾恐懼。高雄市也傳出有民眾買到黑色臭蛋，並且錄影存證；台北市同樣有民眾買到臭黑蛋，更被提醒必須錄影自保，否則會被政府查水表。但民眾買到臭蛋，已經蒙受金錢、物資與精神的捐失，如果不吞忍噤聲，還可能遭受國家機器的威嚇，政府到底想封口封住什麼真相？

尤其，陳建仁何以能在案子還沒開始偵辦、當事人未到案說明時，便斷言這是「假消息」？即便衛福部長薛瑞元，當時也表示「綠壞蛋」照片「到底是本來就這樣，還是加工方式導致，是無法判斷的」。連衛福部都說無法判斷，陳建仁是依據什麼確定這是「假消息」？

雖然後來高雄市、新北市衛生局查察相關蛋品，並未發現有異常情況，但這不代表消費者不會買到有問題的蛋品或甚至「綠壞蛋」。事實上，近幾個月來各地屢傳民眾買到臭蛋，稍早懷疑是囤蛋商急著拋售的不新鮮雞蛋，最近則擔心是過期或保存不佳的進口蛋。連衛福部都製作哏圖提醒民眾買到臭蛋壞蛋，要打食安專線或向衛生局檢舉，顯然民眾會買到臭蛋壞蛋，並非假消息。衛福部政務次長王必勝也提醒民眾買到臭蛋壞蛋要保存證物，打擊壞蛋，維護食安。只是民眾希望打擊的「壞蛋」，可能和王必勝說的不一樣。

回歸整起事件的最大爭議，其實不在民眾貼文真偽，而是進口蛋問題已讓民眾對於雞蛋的衛生安全產生疑慮。在此情況下，貼出「綠壞蛋」，其實是在協助相關單位釐清事實和問題所在，卻被「有罪推定」，當成了犯嫌，坐實了蔡政府「無法解決問題，就解決提出問題的人」的一貫作風。

相對於警方高效率追查「綠壞蛋」貼文者，進口蛋風暴中的吹哨者「Lin Bay好油」板主遭恐嚇、被冒名放炸彈，檢警調偵辦進度卻是「聲聲慢」，甚至直接說懷疑是「前陸生」所為。是否有雙重標準、政治操作，一望皆知。

檢警調迄今仍未對專案進口雞蛋政策從制定到執行的諸多疑點，介入調查。正如「Lin Bay好油」貼文所說，他舉出了許多的問題，眾多疑點都「越來越清楚」，接下來的部分，就應該是檢調的介入。問題是，檢調仍然「說不辦就不辦」。到底是還沒有可疑到「讓檢調可以偵辦的程度」，或者是「檢調是在保護特定人士」？

除了檢警調，裝瞎裝睡的還有監察院。監察院在全面綠化後，全然對蔡政府的諸多施政弊端視而不見。從與疫情相關的疫苗到快篩，或者和綠能相關的風光發電弊案，盡皆如此。如今對於進口蛋問題同樣不聞不問，只能說捍衛蔡政府，「一路走來，始終如一」。就進口蛋議題而言，姑且不論是否有不法貪瀆，行政疏失已是確定事實，監察院的按兵不動，其實就是包庇。

民眾貼出「綠壞蛋」照片被擴大處理，但影響更巨大的「綠壞蛋」卻被忽視。眾多身居廟堂，卻只圖謀政黨和個人利益的綠官，以及靠著這些黨政關係草菅人命、無視人民健康與財產安全的「綠色商人」們，就是真正的「綠壞蛋」。檢警調和監察院如果還有一點良知，就請查查真正的「綠壞蛋」們，別再當蔡政府的打手和工具了。