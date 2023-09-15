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聯合報黑白集／林月真的戲外戲

聯合報／ 聯合報黑白集
賴佩霞出任副總統參選人。記者許正宏／攝影
賴佩霞出任副總統參選人。記者許正宏／攝影

郭台銘公布副總統搭檔人選，不是外資天后陳嫦芬，不是金管會前副主委李紀珠，而是藝人賴佩霞。賴佩霞外形出眾，搭配郭台銘綽綽有餘。更令人津津樂道的是，她在電視劇《人選之人》中飾演政黨主席暨總統候選人林月真，如此一來，更是戲劇性十足。

但說到底，終究也只是戲劇效果罷了。現實不比戲劇，現實中，郭台銘在四名參選人中排名殿後。他此刻需要一位競選搭檔，是因為即將展開連署爭取參選資格，而中選會規定須備有副總統搭檔。兩個月來，郭董尋尋覓覓，恐怕也碰了不少釘子；如今找到賴佩霞，多少還可藉「林月真」增添一些街譚巷議趣味。

郭台銘先前傳出接觸過的對象，包括陳嫦芬、李紀珠，乃至立委高金素梅，最後皆未成真。若有其事，原因無他，這個角色早已設定為「臨時演員」，無論整合成功與否，時間到了就要喊「卡」下戲。因此，凡認真經營自己職涯的人，都不會來軋這場戲。高金素梅還要當立委，李紀珠要當銀行副董座，陳嫦芬要當台大教授，無論價碼如何，她們都不想當這臨時演員。賴佩霞則正好發揮其專長，藉林月真的戲外戲，幫郭董再軋一下熱度。

四年前，郭台銘在九月十六日連署前夕宣布退選，據稱是因柯文哲不願當他的副手搭檔。這回郭董有了賴佩霞，也許能撐久一點。

郭台銘 賴佩霞

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