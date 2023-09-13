聯合報社論／五月蛋標九月製，農業部這樣騙消費者

農業部進口雞蛋議題，野火燒不完。從超思以一人公司獨攬數億元大單，到合約簽訂日竟是「停業中」，再到合約規定與實際運作南轅北轍，農業部說詞變了又變，始終難以自圓其說。更離譜的是，巴西最後一批進口蛋五月底就從巴西裝船，七月抵台；而出現在市面上的巴西蛋，卻標示九月六日製造，保存期限至十月五日。這種做法，不僅欺騙社會大眾，恐已違反了食品安全法規。

農業部畜牧司長張經緯日前才告訴大家，依巴西的規定，在全程冷鏈下，雞蛋效期可達九十天；扣除四十五天的運送期，抵台後還有四十五天的周轉期。根據其說法，假設最後一批巴西蛋是在七月中旬抵台，這些蛋到了八月底、九月初應已全數逾期銷毀。那麼，為何蛋商竟還能賣出「九月六日製造」的巴西雞蛋，並把有效期限拉到十月初，那麼貨架上的蛋豈不已過期一個多月？

於是，農業部又轉彎了。這次，是由畜牧司副司長李宜謙站出來圓謊。李宜謙說，這些巴西雞蛋都有用食用蠟做「噴膜」處理，把雞蛋「包膜」起來，因此保存期限可以長達四個月，到九月底都有效。李宜謙的說法，比起其長官張經緯的說法，前後僅相隔數日，卻把巴西蛋效期加長了卅天。這是張經緯認知不良，所以不知巴西蛋做過包膜處理；或者這是李宜謙的巧妙話術，擅自用噴蠟來延長巴西雞蛋效期？

從張經緯和李宜謙兩名官員說法的偌大落差，即可看出農業部處理進口雞蛋問題之即興與草率，不僅漫無標準，任意改口也不臉紅。試想，進口巴西雞蛋，當然應該根據該國規定的效期計算；而巴西要求的「全程冷鏈」，應已包括了食用蠟噴膜保鮮在內。但到了台灣，雞蛋噴蠟包膜就突然變得神奇起來，主管官員就能逕自加碼效期，蛋商也就敢於公然上架大賣。至於何謂「依法行政」，過期蛋對國民健康有何不良影響，農業部還有人在乎嗎？蔡政府還有人在乎嗎？

對於巴西雞蛋標示方式引發爭議，李宜謙理直氣壯地回應，「製造日就是洗選日，沒有錯！」確實，如果是本土生產的雞蛋，製造日打上洗選當天的日期，一點問題都沒有。然而，那些半個地球外運來的蛋，既經過長途跋涉運送，又在海關等待檢疫，然後在倉儲中等待過不知多少時日；政府要求把洗選日當成製造日，並擺在貨架上和本土蛋一起賣，恐怕就大有問題。原因是，消費者可能誤以為它們是相同的東西，卻不知道兩者的新鮮度天差地別。

之所以會有這樣的混淆，主要是這些外國蛋進口後，全都交由畜產會統一管理銷售：畜產會再以台灣產地批發價賣給國內蛋商，由他們代為鋪進銷售市場。國內蛋商一邊賣本土蛋，一邊賣進口蛋，儘管包裝上會標示產地，但消費者一不留意就會買錯；而如果是散裝銷售，民眾更容易被蒙在鼓裡。這樣的標示，對消費者而言很不透明，也很不公平。諷刺的是，巴西蛋效期問題被踢爆後，銷售這批蛋的台農蛋品昨天便坦承是「誤標」，並宣布回收該批雞蛋。可見，民間的監督並非無的放矢。而台農的負責人涂萬財，正是日前替超思辯護，指責外界質疑超思是「外行」的人。

說穿了，政府花五・七億元補貼進口雞蛋，除了肥了像超思這樣的進口商，許多「好康」也落入國內蛋商口袋。進口雞蛋雖暫時緩解了蛋荒，卻也扼殺了國內蛋農的養殖意願。一旦這波進口蛋的平抑效應過去，本土蛋的生產量沒跟上來，蛋價還是會繼續飆。