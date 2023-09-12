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聯合報黑白集／民進黨的收錢辦事哲學
台北市「基泰大直」建案因施工不當，造成鄰近民宅、道路嚴重毀損。民進黨如獲至寶，除砲打前後任市長柯文哲、蔣萬安，也把矛頭指向藍委王鴻薇，「揭發」她收過基泰建設政治獻金。但這立馬變成迴力鏢，原來民進黨議員王閔生、簡舒培也都收了基泰捐款。
民進黨拿政治獻金做文章，已非首例。最近「雲豹小公主」事件，民進黨也「舉發」國民黨接受綠能業者政治獻金，而「一手拿綠能、一手批綠能」是雙標。這也暴露了民進黨的收錢哲學，認為收了誰的獻金，就要為對方護航。
在基泰大直案中，也可見這樣的心態。事實上，只要依法申報，收受獻金是候選人的合法權利；政黨和候選人或可選擇性拒收某些對象的捐款，但無法預知合法的捐款人會不會出事。因此，重點不是誰收了誰的政治獻金，而是捐款「有無對價關係」。
以綠能議題為例，民進黨遭到外界猛批，就是既收業者政治獻金，更全力護航綠電。綠電業者的政治獻金標的，確實也綠遠多於藍。民進黨批在野黨「一手拿、一手批」，事實上，在野黨只是就事論事。
民進黨的雙標論、收錢論，也正暴露它自己「收錢哲學」的基調：「收了人家的獻金，就該為對方辦事」，不能批評。難怪民進黨的政治獻金，遠高於其他政黨，因為「會辦事」吧！
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