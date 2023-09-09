聯合報社論／司法迷幻之旅：向心案是台灣司法之恥

拖了四年，遭控是共諜並涉洗錢的大陸商人向心、龔青夫婦，歷經北檢兩次審理，共諜案確定不起訴；洗錢案則歷經一、二審，皆判決無罪。但兩人仍遭限制出境，能否回家，得看高檢署是否「高抬貴手」。向心說，自己經歷了「奇幻司法之旅」；事實上「奇幻」二字過嫌美化，實則「迷幻」，此案根本是「台灣司法之恥」。

向心夫婦被指控為共諜，唯一的依據，是二○一九年總統大選前夕自稱「共諜」的王立強在澳洲受訪時的單方面說詞。王立強除自爆共諜身分，並指向心是大陸「總參謀部港台地區情報負責人」；還說中共介入台灣選舉，從海外捐款給韓國瑜，助其贏得二○一八高雄市長選舉。這些指控，旋即引發一場國際政治風暴。

但王立強的說法，不久即被質疑疑點甚多；時機點的巧合，也令人懷疑背後目的不單純。儘管如此，蔡政府仍藉此大肆操作，動員國安、檢調跨國調查。國際反中陣營也傳出美、英、加、紐、澳的「五眼聯盟」情報單位涉入，欲將王立強事件打成國際事件的企圖不言可喻。

當時正在台灣的向心夫妻，也因遭控為共諜，以國安法被告身分被限制出境。然而檢調對於向心夫妻的「共諜」指控，始終只有王立強的片面說詞；在查不到「共諜」事證後，北檢另以「洗錢」之名將向心夫妻列為被告，持續限制出境。這一境管，就是四年。

今年初，喧騰一時的王立強共諜案在澳洲有了最終結果。以「共諜」身分向澳洲申請政治庇護的王立強，被澳洲法院認定他曾在中國大陸犯下重罪，並對在澳經商的華人犯下嚴重欺詐罪行。澳洲官方也未採信他「共諜」的身分，拒絕給他政治庇護，決將其遣返回中國。

至此已可確定，四年前所謂的「王立強共諜案」，只是鬧劇一場。王立強其實是在大陸犯下刑事罪行後潛逃至澳，為了脫罪而編造理由申請政治庇護，實則為一名詐欺犯。然而，國際社會、台灣輿論、總統大選皆已被這名詐欺犯搞得不辨虛實，向心夫婦也遭池魚之殃。問題是，台灣司法也自甘扮演政治人物之幫凶。

王立強的漫天大謊，第一時間或許難辨真假；但隨著真相不斷揭露，外界已逐漸看穿其間虛實，為何蔡政府乃至司法部門依然堅持對向心夫婦實施境管？關鍵就在，王立強案出現的時機絕佳，正好可供民進黨大肆操弄反中議題，進而攫取選舉利益。因此，各種故弄玄虛、小題大作，都是刻意的操作。

說穿了，與其說是王立強說謊，不如說是政治人物利用王立強之謊來欺騙國人。可以說，從王立強案到向心夫妻案，蔡政府完美示範了什麼叫「認知作戰」：先利用「國際輿論」與「國內親綠輿論」相互應和，繼之以政治力操作，接著由司法、檢調體系介入，把一樁烏龍事件操作成國際大案，向心夫婦因此莫名成為政治操弄下的犧牲品。

台灣司法對向心夫婦的境管和調查，不僅是政治表態，更是政治宣傳。當共諜案辦不下去，還掰出「洗錢案」以拖待變，目的只在撐住蔡政府「堅不認錯」的顏面。此案中，蔡政府上下都在選邊表態，即使理虧，也要裝出大義凜然之姿。司法如此自甘下流，屈膝幫政治跑龍套，還有臉誇稱是民主法治國家嗎？

此案一拖四年，司法體系的表現令台灣蒙羞。如今高院雖判向心夫婦無罪，但因高檢署仍可能上訴，兩人仍須繼續境管。高檢署應放棄上訴，讓這場司法之恥及時收場；我們也不希望自己國民在外受到不合理對待吧！