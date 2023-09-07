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聯合報黑白集／農業布，遮不住

聯合報／ 聯合報黑白集
農業部長陳吉仲親自說明，超思雞蛋緊急採購雞蛋，政府僅吸收價差和關稅等費用，非補助進口商。記者曾原信／攝影
農業部長陳吉仲親自說明，超思雞蛋緊急採購雞蛋，政府僅吸收價差和關稅等費用，非補助進口商。記者曾原信／攝影

曾幾何時，農業部變成了一人公司「超思」的代言人。超思資本額太小，農業部跳出來誇它接單能力強，還幫它亂點「母公司」。外界質疑它拿太多政府補貼，農業部長陳吉仲則表揚超思，說它把巴西原本要賣給日本的蛋都搶過來了，有夠厲害！有整個農業部當代言人，也難怪超思大膽「蛇吞象」，一派怡然自在。

然而，這塊農業「布」再大，也有罩不住的時候。農業部吹牛吹過頭，立刻就被外界抓包。例如，被指為具母公司親屬關係的吳記蛋品，當即聲稱兩家「業務完全無關」。再如，陳吉仲說超思進口的蛋比日本便宜，民間農業專家「Lin bay好油」立刻上日本政府官網挖出真相：台灣進口巴西蛋每顆平均貴了一塊多。

這些都還不打緊。更要命的是，巴西五月間成為禽流感疫區，但超思五、六、七月都還在進口巴西蛋。這點，農業部卻一直瞞著全國人民。換言之，超思之所以能從日本手上搶到數千萬顆巴西蛋，很可能是撿了日本貿易商的「棄單」，塞給台灣市場。果真如此的話，超思進口疫區蛋來台，陳吉仲還在那裡誇超思厲害，也就太「超」過「思」議了！

這幾年，陳吉仲靠著蔡總統力挺，把農業部舞得虎虎生風，鈔票撒得漫天飛，比經濟部更受重視。但這塊農業布蓋住了太多祕密，也該隨超思見光了！

社論

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