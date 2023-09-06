聯合報社論／鄭文燦的理屈氣壯，看民進黨黯然的政治操守

行政院副院長鄭文燦因與im.B詐騙案主嫌酬酢，遭在野黨指控涉貪等，北檢已分案偵辦。鄭文燦憤而提告在野黨民代，還義正詞嚴嗆：「如果有證據就提出來。」依他的認知，政務官的政治責任似只剩「有無違法事證」這塊遮羞布。在民進黨裡，「鄭文燦們」還真不少，這類話術已漸成常態。

在民主國家，政務官的政治責任當然包括道德與操守，若不誠實或濫權而不再受到人民信任，即應下台。但以民進黨的硬拗，竟把責任倫理、道德操守都拋在腦後，反而要求問責者拿出「違法證據」。這就是墮落的象徵。在im.B詐騙案中，不僅有行政院顧問涉案，亦顯示鄭文燦和綠委陳歐珀與犯嫌私下時相來往；因此，檢方才會以「他」字案偵辦。

鄭文燦是否涉及濫用職權或放水，仍待司法調查。但以此案牽涉之廣、受害之眾、金額之龐大，有執政黨官員和民代牽涉其中，難道不需要受到監督與檢討？最低限度，鄭文燦也應該向社會大眾道歉，但他卻反控監督者抹黑，視政治責任如無物。

別的不提，鄭文燦的台大國發所碩士論文被認定抄襲並撤銷學位，他卻稱是自己「疏失」；隔月，即赫然升官出任行政院副院長。請問，蔡政府或鄭文燦可曾把誠信當一回事嗎？馬政府時代，教育部長蔣偉寧、國防部長楊念祖均因文章涉及抄襲，被揭露後兩人旋即請辭；兩人的文章均與學位無關，仍羞愧無地自容。鄭文燦學歷造假，卻大剌剌升官，並大擺官架子；這就是蔡總統所謂的「最高道德標準」？

這類事例，在民進黨政府中比比皆是。陳吉仲政策錯亂、王必勝外遇生子，皆仍升官。再如，最近在雲豹案被質疑扮「新潮流門神」的賴勁麟，也以「有違法證據就去告」為由自辯。蔡政府發展綠能弊案頻傳，賴勁麟屢獲「重用」；當台電大虧，雲豹卻大發其財，子公司成串，難道沒有疑點？輿論列舉不合理之疑點還不夠，難道要像檢察官一樣提出違法事證才行？

民進黨頻頻以「有證據就去告」自辯，除反映它掌握權力後的傲慢，也看準司法對政治的臣服。民進黨全面執政，不但掌握行政、立法，黑手也伸入司法、監察，連檢調都看臉色行事。在這種情況下，民進黨官員和民代當然有恃無恐。

回顧近年的幾件大案，例如轟動一時的「小吃店快篩案」，當時綠委就是以「有證據就去告」來回應外界質疑；高端疫苗的重重黑幕，蔡政府上下也始終以「一切合法」自辯。最後，與這些案件相關的官員民代皆全身而退；指標性的高端內線交易案，也只辦了一個審查委員便交差了事。這就是蔡政府的司法正義。

再看最近發生的一人公司「超思」獲農業部上億進口雞蛋補助的事件，儼然高端和小吃店快篩之翻版。面對質疑，鄭文燦又端出老招，「如果有任何指控可以提出證據」。事實上，不成比例的資金和進口量，畜產會不透明的進口商挑選，就是政商勾結的最佳證據，鄭文燦覺得民眾看不懂嗎？

一個在野時自詡「民主進步」的政黨，執政數年後，竟變成拒絕接受監督的政黨，這是最可怕的「質變」。最可議的是，民進黨面對質疑永遠能厚顏地「理屈氣壯」，反控對方別有用心、造謠抹黑，乃至認知作戰。這個黨，還找得到廉恥二字嗎？

「絕對的權力，絕對的腐敗」，這正是民進黨目前操守蕩然、品德淪落的寫照。所有貪瀆疑案若要水落石出，讓執政者對民意重拾戒慎恐懼，除政黨輪替，恐無第二條路。