聯合報社論／賴勁麟辭雲豹，難消蔡政府圈地種電之惡

雲豹董事長賴勁麟因名下有十八家綠能公司，遭在野黨指控扮演「門神」包辦綠能，他前天宣布辭職。與他同日辭職的，還有同屬民進黨新系的雲豹獨董李退之。兩人辭職，主要是為蔡政府綠能政策及民進黨選情止血。賴勁麟之女賴品妤正在競選立委，須摘掉「雲豹公主」之譏；而李退之是賴清德子弟兵，又皆屬新系，故必須闢出防火線。

賴勁麟和李退之閃辭，證明在野黨擊中蔡政府綠能政策之要害。民進黨不少人「棄政從商」後，利用蔡政府推動新產業政策的機會，大舉進駐民間企業充當門神或領路人，兩面沾光，也為民進黨帶來更多政治獻金。李退之曾任農委會副主委，二○一九年隨賴清德請辭閣揆一同下台，後來應無人機國家隊廠商「經緯航太」之邀出任「台灣智慧農業服務公司」董事長，其後更兼雲豹能源獨董。棄政從商之路，和賴勁麟如出一轍。

但賴勁麟等兩人辭去雲豹職務，就能切割掉蔡政府綠能產業鏈的政商瓜葛嗎？答案顯然是否定的。因為這個產業涉及的利益太過龐大，關係糾纏極為複雜，雲豹爭議只不過是露出地表的一截罷了。且看，在賴勁麟辭董座的前兩天，經濟部能源局和農業部官員前往雲林口湖鄉，勘察當地的「綠能發展區」。現場農地上，八成土地都還有實際耕種，卻被政府草率認定為「低地力」，指定必須改為裝設太陽能板的綠能區；當地農民對此大表不滿。

「綠能發展區」是蔡政府推動能源轉型政策所創發的一個新名詞，但在這個光鮮的名稱底下，卻充滿了「官奪民地」的霸道行徑。所謂「綠能發展區」，是蔡政府為了彌補綠能發電的進度落後，近兩年開始加速選擇利用農漁牧用地來設置光電板。問題在，這種隨意「圈地種電」的做法，不僅極為粗暴，也極為短視，更違法踐踏國土規劃法規定的精神，被環團批評為「侵害農地」、「棄守農民」的惡政。

口湖鄉民反對設置「綠能發展區」，主要正是政府劃設的手法太過粗暴，並未實地勘察農地的使用，即將雲林台十七線以西的三千多公頃土地武斷地認定為「低地力」，改設為綠能專區。但這些土地上仍種植有水稻、番薯、百香果等作物，農民不願棄耕，也不滿政府「低地力」的認定標準。學者還發現，在彰化縣的大城、芳苑即有六百公頃被劃為綠能發展區的土地，其實是國土計畫列為「農業發展地區第一類」的「農一」優良農地。可見，政府為了綠能，棄農已到了不擇手段的地步。

民進黨嘴裡喊著「愛台灣」，但為了緩不濟急的綠能，竟把腦筋動到國土，任意用公權力就要改變農田為工業用途，改變農民的人生。這種「愛」法，不會太扭曲嗎？事實上，從雲林綠能發展區的劃設，人們不難看到民進黨「門神們」的角色。雲豹創辦人兼首任董事長張建偉近日即坦承，公司原本要經營雲嘉南的綠能，卻不得其門而入；賴勁麟剛好是雲林人，又是地方知名「仕紳」，改由他擔任董事長，對雲豹助益極大。雲豹短短幾年，毛利成長九一九％，關鍵不正是因為找對了門神？

蔡政府的能源轉型政策是一本天書，在人們擔心缺電的層層疑慮中勇猛推進，在外界質疑政商勾結的濃濃雲霧中繼續前行。賴勁麟和李退之從雲豹閃退，其實沒澄清什麼，因為馬上會有其他人替補。但對照蔡政府在各地風風火火圈地劃設「綠能發展區」，侵害農田及壓迫農民「棄農」，才更令人驚駭於這種能源政策的惡質。