經濟日報社論／施政撒錢 政府債務每下愈況

哪個執政黨舉債較多，債留子孫，以及是否違反財政紀律等議題，最近成為朝野政黨之間攻防交鋒的焦點。為免各說各話，有必要以客觀的數據詳細剖析，探究真相。

就中央政府的累計債務而言，馬政府八年的債務淨增數1.7兆元；而蔡政府截至2023年底的累計債務預算數為6.67兆（「實際數」要看今年稅收狀況及特別預算執行進度而定），相對於蔡政府上任時承接的5.4兆債務，蔡政府七年來債務淨增數約為1.27兆元。預估2024年預算仍將撥補勞保、健保及台電虧損，舉債至少2,000億元，則蔡政府八年舉債約為1.5兆，其實和馬政府差不多。

但馬政府一上任就因全球金融海嘯造成經濟衰退，2009年稅收嚴重短徵2,538億元；2012及2013年因歐債危機衝擊國內景氣而損及稅收，八年的稅收超徵總數僅802億元。而蔡政府過去七年（2016年~2022年）的稅收超徵則高達1.33兆。再看看全國稅收，馬政府上任（2008年）才1.76兆，蔡政府上任（2016年）已增至2.22兆元，2022年更高達3.25兆，即可知馬政府在大環境的運氣遭遇比蔡政府差了許多。

因此，蔡政府如果懂得珍惜大幅超徵的稅課收入，好好「理財」，用以減少舉債、增加還本，其實可將累計債務降至4.2兆。然而結果卻是累積債務還淨增加了1.3兆，顯然是蔡政府把「超徵」的稅收，「超花」在全靠舉債的五項特別預算2.2兆所致。相對於馬政府任內的稅收不理想而不得不舉債，蔡政府稅收超乎預期卻仍然繼續高築債台，其實不必五十步笑百步。

而且蔡政府並未居安思危，把超徵的稅收儲蓄起來，反而債留子孫，違反預算籌編原則所強調的「應考量人口年齡結構變動之影響，審慎規劃收支額度及中長程財務計畫，以因應高齡化及少子女化對財政之衝擊」，應當痛切檢討。

再看看「潛藏債務」。馬政府2015年底的潛藏債務17.75兆元，蔡政府在2016大砍公教年金之後，潛藏債務2018年底高達17.83兆，顯然是勞保每年度實收費率遠低於平衡費率的沉痾所致，尤其2017年起保費收入不足支出之後，2022年底勞保的潛藏債務未提存金額為11.5兆，預估今年底將增至12兆，讓潛藏債務突破19兆，蔡政府這七年又暴增了1.25兆。

政府常以潛藏負債「屬未來社會安全給付事項，可由費率調整機制等挹注，不一定會發生」，作為不列入累計債務的理由。問題是，陳建仁2016年出任年金改革委員會召集人時，曾畫過「懸崖勒馬」的圖，指出年金制度不改革，將導致財政破產，卻選擇性地怯懦於改革勞保。七年後出任閣揆，還在說「繼續蒐集資料」，即知蔡政府不可能改革勞保，勞保潛藏債務顯然成為「一定會發生」的債務。

勞動部的精算報告也指出，勞保的潛藏債務早已危及勞保未來的償付能力及財務的永續發展，未來會轉化成財政支出的一部分。蔡政府過去幾年已經用納稅人的錢撥補1,470億於勞保的虧損，違反預算籌編原則所強調的「辦理退休年金及社會保險，應以建構永續穩定之年金制度為目標」，更違反財政紀律，把社會保險自給自足的財務設計，變為隨收隨付的「稅收制」，等於將勞保的潛藏債務透過「財政支出」，表面化為實質債務。

何況，勞保潛藏債務高達12兆元，即使政府每年撥補1,000億元，也要2031年才能弭平。隨著勞保可能在四年後（2027年）破產，19兆的潛藏債務，是總預算和特別預算的累計債務的三倍之多，當然應該列入債務統計及國債鐘的警示範圍。

因此，合理地將社會保險的潛藏債務19兆和累計債務6.7兆合計，扣除地方的4兆，中央政府的實際債務至少超過22兆，約與2022年GDP相當，中央債務占GDP實際約為100％，我國的財政狀況真的是愈來愈嚴重。