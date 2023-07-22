聯合報社論／北流、北藝留爛攤，柯文哲居功又諉過

台北表演藝術中心（北藝）上月剛傳出二．三億元履約爭議賠償款未清，台北市議會決定移送監院調查。現在，又傳出北部流行音樂中心（北流）有一．九億元的工程款未結，每個月光是利息負擔即高達八十萬元。柯文哲對自己任內留下的爛攤倒是一派輕鬆，他向市長蔣萬安隔空喊話：「如果確定中央不付，就趕快自己出錢解決，否則就是繼續損失。」

柯文哲話說得義正詞嚴，但北流這筆一．九億元的工程款，早在去年四月及六月兩次經中央與地方協調，已確定由北市府負擔。當時柯文哲還在市長任上，為何自己不付掉，卻拖欠著把爛帳留給後人，這算什麼「責任政治」？柯文哲還說，不管是市府編預算或是中央給錢，都是國家的錢，市府趕快給廠商就好。問題是，預算必須一筆一筆編，地方無法花中央不給的錢；柯市府積欠的經費，蔣市府要拿什麼項下的預算去支付，能聽他瞎指揮嗎？

北流是二○○八年馬政府時代核定興建，經費為四十五億元，由文化部委託北市府代辦。二○一四年柯文哲出任台北市長後，北流經費因工程流標延宕而暴增，蔡政府在二○一八年追加經費，同意增為六十億元。二○二○年北流開幕時，工程已整整延宕了十一年。

北流的興建充滿波折，柯文哲卻為此頗為自得，聲稱北流歷經十三位行政院長、十二位文化部長、三位台北市長才完工，是他解決了十七年來「歷任政府無法解決的難題」。柯文哲把所有功勞都攬在自己身上，真是大言不慚；而他要求蔣萬安趕快把積欠工程款付掉，則是一副「與我無關」的推諉心態。兩者對比，多麼諷刺！事實上，這次積欠的工程款，是柯文哲下令先挪用北流南基地的經費去支應北基地，導致後來南基地的經費不足以支付，而中央也無意埋單。因此，柯文哲自動把爛帳留給蔣萬安了。

柯文哲當年一上任，就大打前朝的「五大弊案」，一副剛正威猛、替天行道之姿。其中，除了大巨蛋、美河市、雙子星，還包括富邦的松菸文創和鴻海的三創園區，結果都無疾而終，前朝弊案變成了柯氏笑話。尤其大巨蛋，被他一拖八年，市民的棒球熱情都涼掉了，至今還無法啟用。柯文哲萬萬沒料到，自己任內也留下了讓人指指點點的工程爛尾樓，卻頤指氣使地要求別人照單全收。雙標到這種地步，讓人大開眼界。

再看北藝中心的爭議。北藝中心因建築結構特殊，又碰上低價搶標的營造商倒閉，延宕了七年才完工。由於建築經費由四十八億元飆升為六十八億元，設計監造單位要求追加支付數億元的技術服務費；經過七次調解，在柯文哲卸任前夕拍板定案。然而，台北市議員對於柯文哲在卸任前倉促做成決定，等於將議會當成「橡皮圖章」，感到難以接受。對蔣市府而言，若不接受這項調解，再進入仲裁程序的話，可能得承擔四・八八億元的賠償及每年高達兩千萬的利息，負擔更重。

卸任半年多，柯文哲留給蔣萬安的市政爛攤，一件件開始現形。除了北流的一．九億，北藝的二．三億，還有去年舉辦「雙城論壇」的一○七萬元經費，因為違反市議會不得動支的決議，而形成呆帳。為此，柯文哲之妻陳佩琪還開嗆，要求市府「開張罰單來，我去繳」。市府的公務，被如此操作成「家務事」，簡直讓百姓看笑話。

回看柯文哲當年打大巨蛋的英勇，對比今天他留下的爛攤爛帳，他居功打弊的威風，終究被自己諉過的習氣淹沒了。