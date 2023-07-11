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聯合報黑白集／首里城重建與獻木

聯合報／ 聯合報黑白集
首里城位於日本沖繩那霸市，是古代琉球王國的宮殿，2019年遭焚毀。新華社
首里城位於日本沖繩那霸市，是古代琉球王國的宮殿，2019年遭焚毀。新華社

日本沖繩首里古城四年前燒毀，蔡政府將贈送五根台灣紅檜，助其重建。促成此事的日本眾議員古屋圭司，並未要求台灣「捐檜木」，只說希望「以台灣檜木運用在搶修工程」，卻被加碼變成「捐贈」。珍貴的台灣紅檜，難道已成隨手捐的過剩物資？

其實不然。台灣禁止伐木已逾卅年，直至兩年前，林務局才開放庫存木材標售。為防止珍貴木材外流，包括紅檜在內的四種木材，去年底才被公告禁止出口；若要出口，須經過特許。把紅檜當禮物送日本，蔡政府是打自己的臉。

卅多年前首里城重建，也曾用過不少台灣檜木；但當時是透過買賣，雖有爭議，畢竟是自然資產意識較淺薄時的商業行為。有那段歷史，若採「特許」出售，已稱得上大力支持首里重建，何須非要捐贈？

這不免令人想起，一九二○年落成的日本明治神宮，其大鳥居使用的，就是阿里山的千年黃檜。當時黃檜的來源，則是台灣總督府的「獻木」，用以表達台灣對日本的「忠誠」。蔡政府心中所想，莫非也是要「獻木」示好？

諷刺的是，日前紅檜捐贈儀式突然叫停，外交部說是「手續尚未完備」，讓這次「獻木」成了笑話。日本殖民台灣，掠奪資源，檜木堪稱其中之最。相隔百年，滿口「主體意識」的蔡政府再度獻木，其眼中的國格果然非同凡品。

日本 意識 首里城

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