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聯合報黑白集／極限外交，砸錢又獻地

聯合報／ 聯合報黑白集
國民黨立委王鴻薇揭露台灣把半導體技術送給立陶宛，行政院副院長鄭文燦出席指南宮活動回應，國際間技術合作交流是很正常。記者洪子凱／攝影
國民黨立委王鴻薇揭露台灣把半導體技術送給立陶宛，行政院副院長鄭文燦出席指南宮活動回應，國際間技術合作交流是很正常。記者洪子凱／攝影

藍委爆料，蔡政府為拉攏立陶宛，竟以政治手段補助該國一私人企業一千萬歐元（台幣三．四億元），採購我工研院八吋晶圓技術。政府還融資八百萬歐元（台幣二．七億元）給該國一家太陽能業者，但該企業的原物料都由中國大陸進口；如此，等於變相「資中」。

蔡政府設立的「中東歐投資基金」，規模為十億美元，由國發會負責，是為爭取中歐及東歐國家的支持而設。如今，政府把錢都砸在立陶宛一地，且用於私營企業，恐有違該基金成立之初衷。尤其，這種投融資案均未經效益評估，除淪為「凱子外交」，最後可能尾大不掉，留下一堆後遺症。

蔡總統七年，接連讓台灣丟了九個邦交國，導致外交士氣大傷。然而，我們的外交支出並未因此精簡，政府不僅以各種變相手法撒錢，更以重金邀訪國外政要，製造台灣外交「很有辦法」的假象。

最近還傳出，美國在台協會（AIT）又要擴建，竟鎖定內湖國中金湖校區用地，希望我方提供。當地居民對此議論紛紛，認為學校用地就應留給市民使用，否則一旦交給在台協會，就只有美國人能使用。也有人擔心，這塊地會被當成軍事用途。據稱，柯市府討論過此事，認為台北市因少子化已用不到這塊校地，同意供美方使用。

從砸錢到獻地，我們的外交正被推向極限。

美國在台協會 台幣 立陶宛

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