快訊

明年起學費補助2.5萬 學者分析：前段私校喜、地方型公立大學憂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／不能拜伏羲，那媽祖呢？

聯合報／ 聯合報黑白集
「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」22日在甘肅天水、新北市三重先嗇宮異地同步舉行。圖為三重先嗇宮舉辦情形。 中央社
「海峽兩岸共祭中華人文始祖伏羲典禮」22日在甘肅天水、新北市三重先嗇宮異地同步舉行。圖為三重先嗇宮舉辦情形。 中央社

新北三重先嗇宮和甘肅天水共同舉辦「祭伏羲」典禮。沒想到，連宗教活動也讓蔡政府不悅，陸委會立刻以涉違反《兩岸人民關係條例》，聲稱要調查懲處。不知從何時起，陸委會竟變成了新警總？

先嗇宮供奉的主神是神農大帝，配祀觀音菩薩、天上聖母、伏羲、保生大帝諸神。「先嗇」二字，語出《禮記》，意指「先農」。以這樣的淵源，先嗇宮和伏羲出生地的天水市共同舉辦追念遠祖活動，竟不見容於蔡政府，只能說「欲加之罪，何患無辭」。

陸委會引用《兩岸條例》第卅三條的規定：台灣人民非經許可，「不得與大陸黨政軍為任何形式的合作」，指控先嗇宮違法。但是，兩岸舉辦共祭伏羲典禮已持續十年，先嗇宮參與合辦則是第五年。換言之，蔡政府執政後，這件事年年都在發生。那麼，為何前面那些年都沒事，今年卻突然變成違法呢？

再說，法訂得這麼嚴苛，是要讓政府官員耍官威用的嗎？如果任何活動都要經過審核，陸委會恐怕也忙不過來。如果祭拜神話中的先祖伏羲都違法，那麼兩岸共祭媽祖的活動，也要取消嗎？

這事若讓民眾評評理的話，多數人可能會站在先嗇宮和伏羲這方，覺得政府管太多，沒事找碴。陸委會啥事都不做，卻一味阻擋兩岸人民交流，才是觸犯公務員怠忽職守罪吧！

先嗇宮 陸委會 台灣人

延伸閱讀

先嗇宮與陸共祭伏羲…廟方稱無關統戰 陸委會要查：疑違反兩岸條例

先嗇宮與中國共祭 廟方稱無關統戰、綠指應更謹慎

兩岸共祭伏羲典禮 三重先嗇宮：各拜各的無關統戰

馬邀陸生訪台被擋 陸委會稱有「善意提醒」

相關新聞

聯合報社論／性騷風暴漫天，見證民進黨性平光環崩解

始自民進黨內部的性騷風波，經過廿多日延燒，除擴及政府機關、藝文媒體和學術界，最近更在影視圈引爆核彈級的災情；內容之汙穢濁...

聯合報黑白集／不能拜伏羲，那媽祖呢？

新北三重先嗇宮和甘肅天水共同舉辦「祭伏羲」典禮。沒想到，連宗教活動也讓蔡政府不悅，陸委會立刻以涉違反《兩岸人民關係條例》...

經濟日報社論／政府統計工作應與時俱進

政府在1932年就公布「統計法」，並在1934年開始實施，顯示統計工作非常重要，也很早就受到重視。「統計法」規範了誰該負...

聯合報社論／不作為的藉口：釋迦輸陸照見中央冷酷

因驗出介殼蟲遭對岸禁止進口的台東釋迦，兩年來，經過業者不斷地改善品質和技術，加上台東縣長饒慶鈴的積極爭取，近日終重獲大陸...

聯合報黑白集／不識肩章的三軍統帥

三軍六校近日舉行聯合畢業典禮。典禮結束後大合照，一名新科女少尉一抬手，竟把國防大學校長劉志斌上將的帽子打落；驚得小女生當...

經濟日報社論／美重振經濟領導地位 挑戰艱鉅

美國國家安全顧問、被稱為美國未來「政治之星」的蘇利文，4月底在美國智庫布魯金斯研究所演講，以「重振美國經濟領導地位」為題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦