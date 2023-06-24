聯合報社論／性騷風暴漫天，見證民進黨性平光環崩解

始自民進黨內部的性騷風波，經過廿多日延燒，除擴及政府機關、藝文媒體和學術界，最近更在影視圈引爆核彈級的災情；內容之汙穢濁劣，令人不忍卒聞。一個以「性別平權」為號召的政府，除誕生了一名女性總統，究竟對全台女性同胞的平權做出什麼貢獻，實讓人失望。

儘管許多被揭發的案件都是陳年舊案，但不少發生在民進黨及政府部門的案件卻均非太遠，受害者的淚痕猶新。其中，有長官性騷下屬、同事性騷同事、金主或支持者性騷黨工，樣態五花八門。這些案件最讓人憤怒之處，不在性騷事件本身的程度如何，而是在內部處理過程的「普遍吃案」，終至消失。

事實上，民進黨內的女性受害者不少當即就提出申訴，但黨幹部接獲報告卻藉故拖延或不處理，甚至對被害者言語霸凌威嚇，形成二次傷害。這和其他案件受害者長期隱忍的情況，明顯不同。對民進黨而言，「性騷吃案」幾已成為標準作業程序，這也凸顯民進黨「很會說，不會做」的特質。

民進黨標榜「性別平權」是其價值信仰，但在維護平權的運作上，其行動卻遠落後其他政黨。近幾年，民進黨處理自己的黨公職、官員涉及外遇及性騷事件，多半消極以對甚至坐視不管，任由被指控者硬拗、公然說謊言。所謂的「性平」，久而久之，也就成了具文。

例如，民進黨要員發生「雙人枕頭」的，如行政院前院長張俊雄、總召柯建銘是眾所周知；王必勝外遇生子非但未受懲處，還步步高升。我駐德華語文中心主管涉及性騷，當事人全身而退。其他如立委王定宇、羅致政等人的外遇，各界側目，黨卻從未處理。少數案例如丁允恭的性醜聞、謝曉星的性騷案，則是迫於輿論壓力才不得不處理。

可以說，民進黨一向面對性別案件的態度，就是以「能掩蓋則掩蓋，不能掩蓋則硬拗，拗不過去則淡化，淡化不了才切割」的原則應付。包括對被害者進行意識形態的情緒勒索，掌權者官官相護，加害者自然有恃無恐，才會形成如「性騷、吃案一條龍」的連環爆結果。懲戒法院院長李伯道性騷女部屬，發生在今年三月，遭申訴後，立刻提前退休保住退休金，正是典型的官官相護。

面對外界的質疑，民進黨的答辯話術有二：一是蔡政府任內推動包括多元成家在內的多個性平法案，二是蔡總統是第一位女總統，可謂徹底落實兩性平權、推動女性參政。這兩點理由，無一站得住腳。多元成家立法是因應大法官釋憲，與民進黨主動何干？至於通姦除罪化，外界評價不一。因此，自詡推動性平法案成就，完全是膨風說法。蔡英文雖是我國首位女性總統，但蔡政府卻創下「女性閣員比率最低」的紀錄。過去七年，女性閣員比率約僅一成出頭，最低甚至不到五％；遠低於扁政府和馬政府任內的一成五到兩成。

選舉提名也如此。去年九合一選舉後，女性縣市長比率雖超過四成，為歷年之冠；但其中民進黨只一人，遠低於國民黨。亦即，民進黨誇稱的兩性平權，除成就蔡英文的「首位女性總統」外，其他各方面都不進反退。

究其原因，就在民進黨從未把「性平」視為核心價值，只是當成獲取政權的工具口號；一旦性平與政權維繫發生矛盾，民進黨便毫不遲疑地選擇後者。這次，賴清德自認「大刀闊斧」處理性騷事件，其實也是出於選舉考量，而無中心思想。歷經這次性騷風暴，民進黨的「性平政黨」光環，已蕩然無存。