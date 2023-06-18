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聯合報黑白集／東廠總動員

聯合報／ 聯合報黑白集
賴清德競選辦公室發言人陳世凱回應，從新北餵藥案發生至今，一直將此事當作政治議題操作的，從頭到尾都是新北市長侯友宜和其競選團隊。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
賴清德競選辦公室發言人陳世凱回應，從新北餵藥案發生至今，一直將此事當作政治議題操作的，從頭到尾都是新北市長侯友宜和其競選團隊。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

新北幼兒園餵藥疑雲延燒，行政院組跨部會小組介入協處，但從衛福部宣布擴大全台幼兒免費檢驗，匆匆急轉彎改為「僅限新北」，斧鑿痕跡不及掩飾，政治打手全面動員，只為打擊新北市長侯友宜，那裡是為顧全台幼童健康。

餵藥疑案新北市府處置或有遲疑，但有兩個關鍵不容中央卸責：一是管制藥物從哪來；二是藥物殘留該採科學標準值的陰性／陽性判讀，或是可能受諸多外因干擾的「零檢出」。

巴比妥等屬嚴格管制藥物，從製造到販售都須向中央申報，蔡政府即有義務查明「藥從哪來」。但一開始即有人帶「餵毒」風向，而中央答不出藥源、有權偵查的檢方也遲未說明，放任疑雲滋長蔓延，甚至連獸醫界和藥師也被拖下水。

尤其檢出判讀搞曖昩，助攻綠營民代放話「可能不是單一個案」，讓家長的焦慮遍地燎原。既然汐止案兩次檢驗結果均未達標準值，也就是陰性，毒物專家更指「絕不能回推說有用藥」，中央卻未與大眾理性溝通、安撫人心，其心可議！

五年前促轉會轉型升格東廠，留下二句打侯名言：「這個沒有操作很可惜」、「間接影射殺傷力最強」，如今正被蔡政府發揮得淋漓盡致。連番的政治操作，說穿了就是要在「侯院」放火。勝選至上，汙名化幼兒園和教保員、燒掉親師信賴，又算什麼？

幼兒園 獸醫

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