聯合報黑白集／便宜，卅萬買遺忘

論文雙抄的前新竹市長林智堅，最近與其抄襲對象余正煌達成和解；由林智堅捐卅萬元給公益團體，換取余正煌撤告。用卅萬元換取社會大眾遺忘，擺脫抄襲官司的糾纏，還真是划算。

林智堅的卅萬元，換的是兩件官司撤告：一件是侵害著作權，另一件是妨害名譽的告訴。去年，林智堅與其「恩師」陳明通聯手反咬是余正煌抄襲其論文，稱自己才是「受害者」；又憑著蔡英文發動全黨力挺，一路顛倒是非。此刻他聲名塗地，花區區卅萬元即了斷兩件官司，再便宜不過了！如此一來，避免政治生涯留下判刑紀錄，仍可徐圖再起。

這次和解，林智堅還是個講價高手。余正煌原本要求的和解金是兩百萬元，但小智自稱「失業」、「沒收入」；余正煌一心軟，就同意降為卅萬元。事實上，余正煌這一年又好過了嗎，他不僅被調為內勤，考績被打乙等，還被監察院重啟陳年舊案調查。只要不是自己人，蔡政府就會搞「圍毆」這套。諷刺的是，林智堅還假仙地說，「現在沒有能力幫你」；彷彿余正煌的困境不是他造成似的。

到底誰抄誰，現在已經見了真章。但還沒了的是，量產了一堆國發所碩士又對余正煌不公的陳明通，能否如願拿到退休金，迄今還是個謎。台大搞神秘，教育部也不說穿，莫非各方都在設法暗助他過關？