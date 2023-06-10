經濟日報社論／從大陸AI產業找尋新商機

自2018年以來，美國政府即聯合歐日等重要同盟國家共同圍堵中國高科技，除禁止相關企業銷售精密設備給中國，對於學術交流及企業間技術授權亦進行嚴格管控。

近來因Open AI開發的Chat GPT紅火問世，全球掀起人工智慧發展熱潮，而AI技術發展儼然已經成為大國博弈之主力戰場。拜登政府及美國國會為維護其國家利益，先後祭出多項政策與法案，積極阻擋歐美AI技術與人才輸出中國。

坊間因此猜測：中國在AI技術發展，將處於逐漸式微落後的狀態。

熟悉人工智慧應用發展者皆知：聊天機器人只是人工智慧一個很小的應用，未來AI在醫療診斷、智慧城市、智慧家居、智慧製造、自動駕駛汽車、金融服務、教育、電子商務、農業自動化，甚至節能減碳，都有很大的發展與應用空間。每項前瞻技術進步，除了尖端研發，實際應用經驗之即時回饋，十分重要且關鍵。

過去20年間，中國大陸因為較不注重個人隱私保護，反而促成其在AI人臉辨識、語音辨識應用獨步全球，在AI關鍵之機器學習與深度學習技術，成果也僅次於美國，優於日歐等國。

除騰訊、阿里巴巴等大型集團持續進行人工智慧技術研發與新創投資外，百度在自動駕駛汽車及自然語言處理著墨很深，寒武紀開發具深度學習能力之高端AI芯片、商湯科技的安防監控與人臉識別、哈爾濱工業大學的自然語言與深度學習，均為國際同行所熟知，在專業領域具備世界級水平。

現在大家最關注的是：如果歐美各國嚴格禁止輸出AI先進技術給中國，中國的人工智慧發展會不會停止或減緩進步，持續落後於西方先進國家之發展？

這個答案沒人能精準預測，然而，歐洲各重要媒體，如英國廣播公司（BBC）、德國之聲（DW）評估報導，與美國媒體預測，卻有顯著不同。前二者相對較為樂觀。

綜合這兩家歐洲媒體與國內專家學者的剖析，中國在AI的未來發展，仍然具有五項重要發展優勢：第一是充沛的科技人才，如北京清華大學、中國科學院大學所培育出的研究生素質，不遜於美國知名學府畢業生；其次是廣大應用場域，較之民主自由國家，似乎更為容易；第三是頗具規模之風險投資基金，中國與外來資本，十分熱絡於投資中國境內AI新創公司；第四，也是最重要的是：中國擁有龐大的人口統計與各種應用領域龐大數據，而數據正是人工智慧的土壤，可大幅提升AI應用價值；最後是其國內廣大市場，規模足夠支撐技術研發所付出之鉅額代價。

中國具備上述五項優勢，但尖端AI晶片終究需要生產製造，而且必須使用2-5奈米先進製程，中國目前半導體產業尚不具備此能力，生產勢必需要外包，台積電做為全球最大晶圓代工企業，在台美政府雙重壓力下，如果選擇不做，這些訂單可能流向韓國三星電子，或者打鴨子上架，被迫用來做為提升中芯國際技術之加碼投資。

中國可否順利發展人工智慧技術與應用，其關鍵在於先進半導體製程來源之掌握，而台灣與韓國，是它眼下的唯二選擇。

我們若以台灣自身發展觀點思考，對岸依然有可能成為台灣AI產業的重要助力，我們也具有討價還價之本錢，尤其是中國充沛應用領域與龐大數據，對於台灣發展的AI技術，具有極端重要的商業價值。

未來如果在適當國家安全考慮前提下，我們樂見兩岸企業或研發團隊，精選具高度發展潛力之應用領域，在兩岸選擇若干試點城市，進行真實應用實驗，並共享經驗成果。如此憑藉台灣在AI優異之研發能力，極有可能打造出世界級產品，進軍國際市場，為台灣經濟與產業做出重大貢獻。