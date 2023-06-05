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聯合報黑白集／如果外遇不倫都升官

聯合報／ 黑白集
多次擔任疫情前進指揮所指揮官的衛福部醫福會執行長王必勝爆出外遇生子風波，事後證明王必勝謊話連連，讓風波愈滾愈大。 本報資料照片
多次擔任疫情前進指揮所指揮官的衛福部醫福會執行長王必勝爆出外遇生子風波，事後證明王必勝謊話連連，讓風波愈滾愈大。 本報資料照片

民進黨性騷事件爆不完，且各部門一路吃案，使其政黨形象兵敗如山倒。蔡總統以「前主席」身分致歉，對受害者遭遇感到不捨。「小英之友會」榮譽總會長陳時中也發表高論，說時代進步到這裡，對任何性平上不公不義的事都應「零容忍」，不可姑息養奸。

陳時中對性騷議題發表意見，本質上是個敗筆。去年他競選時遭周刊踢爆，酒後對有從屬關係的女醫師摟肩又十指緊扣，這不算性騷嗎？尤其，近日也有「小英之友會」志工指控遭到性騷，據稱加害者目前仍為總統府資政。面對真實個案，陳時中的「零容忍」突然含糊起來了，他推稱處理性騷「有一定的程序」。看來，此案可能會與眾案一樣，都在「程序中」消失。

稀奇的是，陳時中對性騷擾主張「零容忍」，但他在衛福部長任內，對於官員的各種外遇、不倫事件，不僅「零處理」，還給予「升官鼓勵」。醫福會執行長王必勝外遇生子，竟未待風波平息即升上政次；健保署長李伯璋十指緊扣「乾女兒」，則大事化小，小事化無。看來，外遇與不倫的嚴重程度，還遠不如性騷。

如果蔡政府裡外遇、不倫的人都升官，那麼，綠營黨工豈會把性騷當一回事？於是，性騷、吃案幹部個個高升，也是理所當然。此刻，蔡總統在那裡說不捨、零容忍，是說給誰聽？

陳時中 外遇 醫師

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