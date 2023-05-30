聯合報黑白集／黑箱原來是綠色的

朝野各界都呼籲，蔡政府的《台美廿一世紀貿易倡議》應送交立法院審查，但政府辯稱此倡議只是「行政協定」，堅不送審，不承認有黑箱作業。在蔡政府眼中，原來「黑箱」也有分顏色。

《台美廿一世紀貿易倡議》雖名為「倡議」，但內容確涉及台美間的條約、協定。協議內容涉及國家經濟利益，完全符合《條約締結法》規定應送立院實質審查的要件。蔡政府藉「倡議」之名，就想迴避監督，到底在怕什麼？

可笑的是，行政院經貿辦在反駁外界質疑時稱，未來若涉及修法，會依相關法規處理送立法院審議。可見，行政院自己似乎也不清楚，這倡議是否涉及修法。何況，此倡議有後續協定「原則指導」性質，怎能這樣就算了？

民進黨在立院占絕對多數，且此案是台美協定，即使送立院審查，也不致受太多阻撓。但蔡政府堅不送審，除視國會監督如無物，不知道想掩飾什麼。不禁令人懷疑，其中是否有何不可告人之蹊蹺，禁不起考驗，才拒絕送審。

當年馬政府與對岸簽訂的《服務業貿易協定》，硬被民進黨貼上「黑箱」標籤，甚至發動「反服貿」而引發太陽花學運。如今碰到美台貿易倡議，民進黨卻完全變了一張臉，想不透明就是不透明。莫非，「黑箱」其實是綠色專屬。