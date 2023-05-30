聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／黑箱原來是綠色的

聯合報／ 黑白集
民團批評，21世紀貿易倡議未來簽署後，僅送立法院查照，不依「條約締結法」的條約規範送國會做實質審查，根本是黑箱作業。圖／聯合報系資料照片
民團批評，21世紀貿易倡議未來簽署後，僅送立法院查照，不依「條約締結法」的條約規範送國會做實質審查，根本是黑箱作業。圖／聯合報系資料照片

朝野各界都呼籲，蔡政府的《台美廿一世紀貿易倡議》應送交立法院審查，但政府辯稱此倡議只是「行政協定」，堅不送審，不承認有黑箱作業。在蔡政府眼中，原來「黑箱」也有分顏色。

《台美廿一世紀貿易倡議》雖名為「倡議」，但內容確涉及台美間的條約、協定。協議內容涉及國家經濟利益，完全符合《條約締結法》規定應送立院實質審查的要件。蔡政府藉「倡議」之名，就想迴避監督，到底在怕什麼？

可笑的是，行政院經貿辦在反駁外界質疑時稱，未來若涉及修法，會依相關法規處理送立法院審議。可見，行政院自己似乎也不清楚，這倡議是否涉及修法。何況，此倡議有後續協定「原則指導」性質，怎能這樣就算了？

民進黨在立院占絕對多數，且此案是台美協定，即使送立院審查，也不致受太多阻撓。但蔡政府堅不送審，除視國會監督如無物，不知道想掩飾什麼。不禁令人懷疑，其中是否有何不可告人之蹊蹺，禁不起考驗，才拒絕送審。

當年馬政府與對岸簽訂的《服務業貿易協定》，硬被民進黨貼上「黑箱」標籤，甚至發動「反服貿」而引發太陽花學運。如今碰到美台貿易倡議，民進黨卻完全變了一張臉，想不透明就是不透明。莫非，「黑箱」其實是綠色專屬。

民進黨 太陽花學運 行政院

延伸閱讀

不滿禮讓李正皓！民進黨永和里長報備參選 黨中央回應了

立院預計6月中旬召開臨時會 處理大法官人事案

民進黨永和主任將報備選立委 李正皓：持續溝通

再轉彎？ 民進黨稱賴清德核電發言是指極端狀態非常態

相關新聞

聯合報黑白集／黑箱原來是綠色的

朝野各界都呼籲，蔡政府的《台美廿一世紀貿易倡議》應送交立法院審查，但政府辯稱此倡議只是「行政協定」，堅不送審，不承認有黑...

聯合報黑白集／葛來儀柯文哲對錯嘴

華府兩岸專家葛來儀比較各黨總統候選人說，賴清德的台獨發言讓北京緊張，北京對侯友宜較不熟悉，可能把他與李登輝聯想；相較之下...

聯合報社論／漠視校園菁英歧視，就是對社會墮落稱降

身價逾兆的輝達執行長暨創辦人黃仁勳應邀擔任台大畢業典禮致詞嘉賓，受到外界矚目。他勉勵畢業生「奔跑吧，別緩行！」台大校長陳...

經濟日報社論／顧民生、拚經濟是政府的責任

主計總處公布今年4月的出口成長率為-13.3%，前四個月合計出口衰退17.7%；預估出口要恢復正成長最快也要等到第4季，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦