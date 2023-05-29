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聯合報黑白集／葛來儀柯文哲對錯嘴
華府兩岸專家葛來儀比較各黨總統候選人說，賴清德的台獨發言讓北京緊張，北京對侯友宜較不熟悉，可能把他與李登輝聯想；相較之下，對岸可能比較願意支持柯文哲。柯文哲尾巴馬上翹高高，說葛來儀的話意思是：他是最能與美、中溝通的人。
這下，輪到葛來儀不高興了。她指責柯文哲扭曲她的談話，是「不道德」的。她強調，自己不是在為柯背書，也未暗示他最能與中國溝通。葛來儀無法不惱怒，她的話經過柯文哲「接龍」詮釋，再用什麼洗潔劑也洗不掉了；現在大家都會記得，她曾幫柯文哲「美言」。
問題在，葛來儀自己的談話，也有很大的破洞。北京對李登輝當然很感冒，但柯文哲和侯友宜誰比較像李登輝，葛來儀根本就連錯了線。且看，柯文哲的國政軍師是前台聯主席蘇進強，柯P國政建言就是蘇進強擔綱；蘇不僅自稱是「李登輝學校值日生」，還擔任過陳水扁的國安諮詢委員。
柯文哲最近的造勢會，陳昭姿、許忠信等深綠人士均現身，顯示他正積極經營深綠區塊，挖賴清德牆腳。葛來儀認為，北京可能因李登輝的本土色彩而忌憚侯友宜；但她沒看出，柯文哲路線更像李登輝，也太粗心。
華府專家看走眼就罷了，北京也會這麼離譜嗎？尤其柯文哲利用葛來儀的誤判抬舉自己，真的是機靈過度。
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