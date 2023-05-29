聯合報社論／漠視校園菁英歧視，就是對社會墮落稱降

身價逾兆的輝達執行長暨創辦人黃仁勳應邀擔任台大畢業典禮致詞嘉賓，受到外界矚目。他勉勵畢業生「奔跑吧，別緩行！」台大校長陳文章則表示，黃仁勳幼時到美國求學，養成善於溝通、和不同族群相處的態度，能尊重不同族群彼此協調，是其成功因素之一，值得學生借鏡。

陳文章或許意有所指。因為台大和中一中最近連續出現族群、性別等歧視事件，卅多年來民主化歷程所追尋的平等普世價值、平權措施，都被學生正面挑戰，引發軒然大波。台大社會系畢業生更拒絕出席畢業典禮，抗議校方的消極回應。從校園師生反應可知歧視行為並非個案，而社群平台裡類似的霸凌社團更在年輕人之間相傳。歧視不只是教育問題，更是社會必須面對的沉痾。

校園歧視事件之一是，台大經濟系學生會會長選舉，一組候選人政見充滿對女性、多元性別認同和原住民、軍人等族群，以及身材容貌的歧視。另一起是台大學生舉行言論自由月，學生意見布條出現「火冒4.05丈」言論，批判原民升學加分卅五％的制度，說明欄寫明「原住民特權是政府對平地人的暴政」，引起原民學生抗議。還有一起發生在台中一中園遊會，學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，取自台語「死番仔」諧音，販賣食品與原民無關，卻多以「番」字包裝品名，遭批歧視原住民。

一○八課綱號稱歷來「最重視人文素養」，強調尊重多元、同理心及為弱勢發聲，性別平權更早已列入公民教育。然而光靠課綱道德喊話，顯然無助養成包容多元與尊重歧異的公民。若教育的競爭設計未能達到培育卓越，反而愈趨遠離良善人性，這難道不是社會的危機？歧視雖來自菁英學生，其實問題根源在於：我們的現實政治和社會文化真的在乎尊重與包容？

尊重多元價值以及自由人權，是台灣民主過程核心目標。當中壯世代正感嘆執政者忘卻追求民主的初心，校園裡出生於多元社會享受自由空氣的年輕世代，卻正在以歧視與偏見挑戰這些得之不易的社會共識與平權措施，只因自認不是受益者，或是藉機排異維持高人一等。這個價值錯亂的時代裡，菁英學生蔑視群己和諧與社會責任，以利己與否判斷公平。人文教育尚未增強孩子們的脊梁，他們卻已長出社會的墮落模樣。

菁英學生不會在升學考卷或學期報告中狂言歧視，卻藉此在同儕中引人目光自命不凡。如此偽善言行雙標，正如執政者說得一口民主自由，其實無時不在打壓異己。學生以為歧視言論是說真話獨立思考，反諷話術就是對抗威權，言論自由可以不負責任，這不都是向網紅級政客學來的本事？政治菁英言行不一，又不時向校園召喚年輕人，學生鼓掌肯定政客，無形中便是否決教科書中的理想價值。

台灣是政治過度動員的社會，民風敗壞和政治風氣有絕對關聯。民主淪為贏者全拿，消滅異己，凡事先問顏色，以親疏異同決定是非及資源分配，生存法則不講共好融合，有如蠻荒叢林。網軍側翼等各種霸凌行為橫行公共領域，不過是近幾年的事，社會便已充斥戾氣，各式暴力不斷。當我們無法從沉淪社會奮力向上之際，菁英學生的歧視生態怎不令人憂懼？

台大學生可能會看到輝達的成就，也注意到黃仁勳的身價，但是否會關注其學習溝通與尊重不同族群的成長背景？精英學生一直都奔跑在同儕前頭，他們也將領導未來社會，倘若沒有同理心，還能期待社會以公平正義維繫和諧嗎？