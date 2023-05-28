經濟日報社論／吸才引智競賽 台灣要更積極

面對世界科技快速變化、經濟情勢瞬息萬變，產業競爭日益劇烈，各國政府紛紛推出特別政策，吸引各領域優秀人才，其中同文同語的海峽兩岸，吸才引智競爭尤為激烈。

過去30年，台灣半導體與資訊產品代工生產，已傲居世界前茅，但面對未來生物科技、電動車、終極綠色能源、人工智慧、數據科學、農業科技之發展，則尚未取得國際競爭優勢，其中主要關鍵就在人才數量與素質之不足。

雖然近年來各頂尖大學紛紛設立半導體、生物科技、人工智慧、數據科學、電動車等重點研發中心，但台灣人口僅占全球0.28%，已開發及開發中國家之1%，即便投入全部菁英人才，若要力拚世界多項領域之科技與產業前沿地位，恐怕力有未逮。唯一之道，便是積極向國際招才引智，或於世界其他各國設置研發中心，大量使用當地優秀人才。

中國大陸近年來雄心頗大，企圖在各個領域技術與產業發展，超日趕美。但自2018年起，美歐各國開始心生警惕，紛紛祭出各種圍堵政策，企圖減緩尖端技術對中國之輸出，假以時日，世界恐怕將出現兩組技術競爭版圖。

台灣面對美中技術競賽，角色尷尬而微妙，技術層面我們倚賴美國，但是市場和生產，卻又不能完全放棄中國，兩大之間難為小，在這個議題上政府與企業之立場並不完全一致，著實需要集朝野智慧，在適當的國家安全前提下，取得最佳經濟利益。

不過，其中唯一不變的共識，就是如何留才引智。

國發會於5月10日提出打造人才匯聚之三項政策：培育本土數位人才、延攬國際關鍵人才、深化雙語能力與國際視野等，惟細究其內容，並未走出「台灣企業運用台灣人才，在台灣研發、生產、建立完整供應鏈」之「打造台灣國家隊」傳統狹隘思維，面對人力資源相對充沛之美國與中國，恐怕已然未賽先輸。

值得警惕的是：中國大陸近年來以相對優渥工作條件，積極吸引台灣科技研發、金融投資、商業服務、高等教育師資、青年創業、企業高管人才。據非正式統計顯示，台灣於中國大陸及港澳等地工作之專業人才已超過30萬，這尚不包括大陸投資企業在台設立研發中心所聘用之台灣優秀人才。但相對而言，台灣卻以政策抵制中國籍優秀人才進入台灣本土工作，兩相比較，人才競逐優勢，不言可喻。

對於國際人才之吸引，中國大陸亦是相對積極，除美籍華人最近受到美國政府監控與限制之外，在北京中關村、上海陸家嘴、成都科技新區、深圳前海，遍地可見德、法、印度、日、韓等多國科研與企業高管人才。

在台灣，即便科技最領先之新竹科學園區，寥寥可數之外籍人士，不是銷售業務便是維修工程師，真正從事研發工作之外籍人士，實屬鳳毛麟角。號稱台灣最大產業研發機構之財團法人工業技術研究院，近6,000名正式員工，非華裔外籍人士，不足50人。

中國人才充沛卻積極吸引包括台灣在內之外地優秀人才；台灣人才有限，卻相對杯葛外籍與陸籍人才進入，未來如何面對美日韓諸強國之競爭。

我們呼籲朝野各界人士，應了解未來國家之強盛，是否具備國際競爭力，主要倚賴優秀人才之多寡。新加坡雖彈丸之地，卻是全球優秀人才密度最高的國家，迄今維持國家競爭力不衰，即為明證。

台灣絕對不能成為人才淨輸出國，政府除致力留住本土人才，吸引國際人才更為重要。政府可考慮在國家安全前提下，適度開放陸籍優秀人士來台工作，或許有人擔心：國際與陸籍優秀人才進入台灣後，將排擠本土人才工作機會，但此一作法，長期可提高台灣國家競爭力，把餅做大，方為長久治國根本之道。