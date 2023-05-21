聯合報黑白集／郭正亮最後的溫柔

民進黨行將開鍘前，前立委郭正亮宣布自行退黨。對這位當年的「十一寇」，或許深綠覺得早該開除；但一個全面執政的政黨，竟容不得黨內一點異音，可見這個黨已經淪為專斷獨行的一言堂。

曾經，郭正亮與民進黨關係何其緊密，光是他曾參與起草並主稿《台灣前途決議文》的資歷，即足以輾壓如今黨內許多當權倖進之徒。迄今，民進黨兩岸政策仍然服膺《台灣前途決議文》。

諷刺的是，民進黨主席賴清德不斷重申將站穩蔡英文「四個堅持」的立場，而「四個堅持」就是源自《台灣前途決議文》；不過，當年主稿《台灣前途決議文》的郭正亮，現在正要被賴清德開除黨籍。

郭正亮聲明「君子絕交，不出惡言」，雅不願曾熱愛的黨背負打壓異己罵名，可說是郭正亮留給民進黨最後的溫柔。只可惜被深綠綁架的民進黨，只剩殺伐，反斥郭造謠詆毀。但既認為已涉不法，竟不敢提告？唯一可能就是郭說的是真話。且就算言論傷黨，罪過也遠不及涉黑涉貪涉詐，然民進黨對涉黑涉貪涉詐者可曾如此激昂憤慨？

扁朝末年貪腐橫行，黨內僅存的反省聲音，慘遭深綠「清寇」制裁，十一寇挺了過來；現在郭正亮又批評了民進黨政府，卻挺不過去了。但大家都忘了，當年十一寇被批得有多慘，民進黨大選就敗得有多慘！